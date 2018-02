Penúltimo asalto en El Castillo de las Guardas

La localidad sevillana de El Castillo de las Guardas acogió el pasado fin de semana una nueva cita del Circuito Provincial de BTT Rally, organizado por la Diputación de Sevilla en colaboración con la Federación Andaluza de Ciclismo y los municipios sede.

Esta prueba fue la penúltima de una competición que evento tras evento está logrando reunir a un gran número de deportistas de todas las edades en cada uno de los municipios donde se celebran. En total, más de 320 corredores que desafiaron las condiciones meteorológicas y no quisieron perderse la emoción de la disciplina olímpica del ciclismo de montaña. Un exigente recorrido, el viento y el frío no impidieron el desarrollo de una prueba donde varios corredores peleaban por asegurarse matemáticamente el título en sus respectivas categorías.

Los primeros en participar fueron las categorías de escuelas, que luego dieron paso a los másters y a las féminas. De nuevo, Almudena Rodríguez (C.D. Kanina Bikes) dominó entre las chicas, logrando con ésta el póquer de victorias y con ello el título en categoría elite. Segunda en esta categoría fue Belén Martínez y tercera Tamara Villasanta (C.C. Ciclos Carrasco), con la emoción para la última prueba en El Ronquillo de conocer quiénes acompañarán a Almudena Rodríguez en el podio final.

Los últimos en actuar fueron los chicos de las categorías cadete, júnior, sub 23 y elite, que completaron vueltas al recorrido de 3,8 kilómetros según las franjas de edad. Sub 23 y elite tuvieron que cubrir cinco vueltas, donde se impuso el sub 23 onubense Ismael Santiago (Bicicletas Valdayo-Joya Al Corte) de manera brillante. También pleno de victorias para él en este circuito, proclamándose vencedor del mismo. El sanluqueño Juan Manuel Navarro (C.D. El Motorista) fue segundo y primer elite, mientras que en tercer lugar -y segundo elite- entró en meta el onubense Diego González (Sportbici-Watiato). Como tercer elite se clasificó el coriano Juan José Sosa.

En la prueba estuvieron presentes el alcalde de la localidad, Gonzalo Domínguez, su concejal de Deportes, Jesús Alvera, y el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Manuel Rodríguez.

La próxima cita será en El Ronquillo el domingo 11 de febrero, donde se cerrará este Circuito Provincial de BTT Rally Diputación de Sevilla 2017/2018, con todavía mucho por decidir.