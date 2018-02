Bádminton de nivel en el pabellón Marina Alabau de Mairena del Alajarafe

Con una participación de 101 deportistas, el pasado fin de semana, en el Pabellón Marina Alabau de Mairena del Aljarafe, se dio el pistoletazo de salida al Circuito Provincial de Bádminton de la presente temporada, organizado por la Diputación de Sevilla en colaboración con la Federación Andaluza de Bádminton y los municipios sede.

Una estupenda mañana de bádminton donde se congregaron jugadores de Escuelas y Clubes de: La Rinconada, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Santiponce, Dos Hermanas, Triana y Mairena del Aljarafe. Este Circuito consta de seis jornadas, y entran en liza las categorías sub 11, sub 13, sub 15 y sub 17-19, tanto en individual masculino como en femenino.

Los clubes de La Rinconada, La Unión (Los Palacios) y Triana fueron los que más finales sumaron en esta primera jornada. En definitiva, una inolvidable mañana deportiva en las 11 pistas acondicionadas en el Pabellón Marina Alabau de Mairena del Aljarafe. La próxima jornada del Circuito Provincial tendrá lugar el domingo 11 de febrero en la localidad de Paradas.