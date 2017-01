Rusia niega el dopaje de Estado antes de un nuevo informe McLaren

El nuevo jefe antidopaje de Rusia, Vitaly Smirnov, aseguró este domingo a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que el país "nunca ha tenido un sistema de dopaje amparado por el Estado", antes de que se publique un nuevo boletín informe McLaren sobre el supuesto dopaje ruso el próximo 9 de diciembre.

Smirnov, figura importante en el deporte soviético y ruso como miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) de 1971 a 2015, dijo durante una reunión de la Fundación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de delegados de los gobiernos y del mundo olímpico que el abuso de sustancias de mejora del rendimiento era un problema mundial.

"Rusia nunca ha tenido un sistema de dopaje amparado por el Estado, el dopaje no es problema de un país en particular, tenemos que combatir juntos este mal", explicó Smirnov. "Si una persona es un delincuente, no significa que todo el país sea un criminal, sabemos que este sistema no existía", añadió.

La AMA recomendó que todo el equipo ruso fuera excluido de los Juegos Olímpicos de Río 2016 después de acusar a Rusia de un programa de dopaje auspiciado por el Estado en su informe independiente de Richard McLaren, publicado justo antes de los Juegos.

Aunque los atletas rusos fueron expulsados de Río, el COI rechazó la propuesta de una prohibición general y en su lugar dejó que las federaciones deportivas internacionales decidieran qué deportistas debían ser elegibles para competir.

El director general de la AMA, Olivier Niggli, afirmó que un segundo informe del abogado canadiense Richard McLaren debía publicarse el 9 de diciembre; en él, se espera que proporcione más detalles sobre el presunto engaño ruso y se centre más en los deportes de invierno.

El expresidente de la AMA, Dick Pound, quien supervisó la investigación inicial junto con McLaren, expresó su sorpresa por los comentarios de Smirnov. "Por parte de Rusia, es importante dejar de negar eso -el dopaje sistematizado-", dijo Pound a los periodistas.

La AMA ha estado trabajando con Rusia para hacer cambios en su programa de pruebas antidopaje desde los Juegos Olímpicos de Río. Rob Koehler, responsable del monitoreo, dijo que Rusia estaba progresando pero que los probadores internacionales todavía no tenían acceso a algunas ciudades ni a muestras de pruebas anteriores y que había obstáculos para obtener información sobre el paradero de los atletas.

Este domingo, el británico Craig Reedie fue reelegido para un segundo período de tres años como presidente de la Agencia Mundial Antidopaje. La ministra de Cultura de Noruega, Linda Hofstad Helleland, también fue elegida vicepresidenta.