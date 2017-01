Teresa Perales: "las ayudas al deporte paralímpico aún están a años luz"

La laureada nadadora paralímpica Teresa Perales, ganadora de 26 medallas, ha señalado que este tipo de deporte "ya se ve de otra manera" y ha adquirido mayor notoriedad en los últimos años, pese a lo cual las ayudas que recibe "aún están a años luz de los deportistas olímpicos".

En una rueda de prensa celebrada con motivo de su investidura como Doctora Honoris Causa de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha pedido que "al menos a medio plazo, se vayan equiparando".

Perales se ha mostrado muy orgullosa por esta distinción, que ha confesado creer no merecer: "Al final hago lo que me gusta y tengo la suerte de que se me da bien", aunque ha afirmado "querer pensar" que el reconocimiento "no es sólo por las medallas".

Con su nombramiento ha querido mostrar un claro mensaje, que consiste en que "por muy mal que puedan pintar las cosas y las vicisitudes que puedan acontecer, siempre hay oportunidades".

En este sentido, ha recordado que comenzó sin saber nadar ya que en los inicios "en lugar de dar brazadas, daba patadas porque era karateka", aunque al final ha logrado "26 medallas paralímpicas y espero que me quede trayectoria por delante".

Perales ha logrado en los Juegos Paralímpicos un total de 26 medallas entre los años 2000 y 2016: siete oros, nueve platas y 10 bronces.