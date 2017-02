El boxeador sevillano Carlos Campos anhela el 'trono'

Carlos Campos quiere ser el rey, ´The King´. Este sevillano, ´alma mater´ del club ´Camp Muay´, ubicado en Sevilla Este, y uno de los referentes a nivel nacional, lleva toda una vida dedicado a los deportes de contacto. Ahora, ha llegado el momento de dar el gran salto, el que separa a los mejores de los Reyes. Y un paso muy importante pasa por una fecha, un lugar, y un evento: 18 de febrero, Parque Amate, cita con ´World Fight Tour 5 Sevilla´.

Ya el año pasado fue tremendamente fructífero y positivo. Desde su participación en ´WFT 2 Sevilla´ hasta su comparecencia en prestigiosos eventos más allá de nuestras fronteras, como ´Yokkao 20´ en Inglaterra, o ´Muay Thai Night´ en Tailandia, la cuna de este milenario arte marcial. Porque ése es uno de sus grandes premios, independientemente de haber sido campeón de España en la especialidad. "Tengo la satisfacción personal de haber luchado en torneos de gran reconocimiento internacional. Mi sueño es estar en los grandes eventos, pelear con los mejores, donde sea, cuando sea y con quien sea", admite.

En esta primera cita de 2017, en Sevilla, va a tener un rival de cuidado, todo un campeón de Europa y del Mundo, el portugués Bruno Almeida. Miembro del prestigioso equipo ´Dinamite Team´, del país vecino, Almeida destaca por su exquisita técnica y estrategia sobre el ring. Sin embargo, para Campos esto supone un aliciente más. "Es un gran rival; me gusta medirme con los mejores; es mi deseo y mi objetivo. Me gustan los grandes retos", confiesa Carlos a muy pocos días vista del duelo. Otra de sus metas, más allá de las citadas, es que su afición más cercana vuelva a rugir y vibrar con él. "WFT me brinda una nueva oportunidad de competir en casa, ante mi gente, en un evento de gran prestigio. Es una gran responsabilidad, ya que mi único deseo es levantar al público de mi tierra. Voy a ir a por todo con todo".

Pero no será el único en entusiasmar a la afición local y a todos los que se acerquen al Parque Amate. Habrá rivalidades apasionantes: David Morales Vs. Jesús Mari González o como Ricardo Sánchez contra Óscar Toro; revanchas muy esperadas, como Ciro López Vs. Lolo Romero o Gorka Arce Vs. ´Galgo´ Martín; duelos internacionales como Jaime Roldán contra Romal Sulskyi, y un largo etcétera, que conformarán una gala con el sello y calidad habituales del WFT.