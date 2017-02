Gómez Noya bate un "récord personal" con cinco controles antidopaje este año

El español Javier Gómez Noya, cinco veces campeón mundial de triatlón, ha batido "un récord personal" con los cinco controles antidopaje a los que se ha sometido desde principios de este año 2017.



Así lo asegura este miércoles el propio triatleta en su cuenta de Twitter: "Quinto control antidopaje de 2017 hecho esta mañana, es un récord personal en un mes", escribe.





5th doping control of 2017 done this morning, that's a personal record in one month! ????