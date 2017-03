Joel González encabeza el equipo nacional en el Abierto de Holanda

El dos veces medallista olímpico Joel González encabezará la delegación del equipo nacional de taekwondo que participará, entre el 10 y el 12 de marzo, en el Abierto de Holanda, que se va a celebrar en Eindhoven. González retomará la competición después de haberse perdido por lesión el Abierto de Estados Unidos en Las Vegas y el Campeonato de España, celebrado el 18 de febrero en San Sebastián de los Reyes.

La Real Federación Española de Taekwondo (RFET) ha convocado para la cita en tierras holandesas a todos los deportistas becados -tanto absolutos como de categoría júnior- en los Centros de Alto Rendimiento de Madrid, Barcelona y Murcia.

No obstante, no acudirán a la cita por decisión médica el también olímpico Jesús Tortosa, Rubén Martínez y Antonio Artal. También formará parte del equipo nacional en tierras holandesas la valenciana Blanca Palmer, mientras que Eva Blanco, que también había sido citada por la RFET no viajará por lesión.

Los deportistas que compondrán la delegación de la RFET en Eindhoven son Adrián del Río y José Carlos García Bernal (-58), Joel González, Rubén García, Marcos Caballero y Álex Falgas (-63), Javier Pérez y José Antonio Rosillo (-68) y Daniel Quesada (-74).

La delegación masculina la completan Raúl Martínez, Manuel Villen y Ramón Ruiz Doménech (-80), Daniel Ros (-87) y Pablo Fernández (+87).

Las chicas convocadas por la RFET son Paula Benés, Celia Tortosa y Blanca Palmer (-49), Marina Bru (-53), Andrea Bosch (-57), Katia Calvar (-67), Belén Morán y Aida Martínez (-73) y Rosanna Simón (+73).

En categoría júnior la RFET estará representada por Javier González y Juan Antonio Saura (-68), Adrián Pombo (-78) y Lidia Campillo (-78).