Carolina Marín: "Me siento pionera del bádminton en España"

La jugadora de bádminton Carolina Marín, campeona olímpica, bicampeona del mundo y triple campeona de Europa, confesó que se siente "pionera" del deporte del volante en España y apuntó que el reciente trono continental que ha conseguido en Dinamarca es solo "uno de los objetivos" de esta temporada.

"Me siento pionera sobre todo en España; en Europa ya había pioneras antiguamente con bastantes jugadoras, porque además había una danesa que también consiguió tres campeonatos de Europa, pero yo sobre todo me siento en España", indicó en una entrevista concedida a Europa Press en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid tras haberse proclamado campeona de Europa por tercera vez.

Carolina Marín, de 23 años, se encuentra "contenta" después de volver a proclamarse campeona de Europa y con "ganas de conseguir más títulos". "Éste era uno de los objetivos de esta temporada y, desde luego, queremos ir a por los otros", subrayó.

La española venía de perder tres finales en los tres torneos de la gira asiática, aunque aseguró que no fue una "mala gira". "Todo lo contrario, fue muy positiva. El llegar a tres finales y jugar 15 partidos en tres semanas no ha sido nada fácil ni pan comido. Desde luego que con jugadoras así es complicado el haber podido hacer eso, pero saco muchas cosas positivas aún no habiendo ganado esas tres finales. Sobre todo, porque me vuelvo a encontrar con esas ganas y esa confianza de querer conseguir más títulos", confesó.

El próximo Europeo de 2018 tendrá lugar en Huelva, en su "casa", algo "muy bonito y emotivo" para ella. "Cuando me enteré de que el Campeonato de Europa se iba a jugar en mi casa me hizo muchísima ilusión. Creo que jugar delante de mi afición, mi gente, mi familia y también mostrar a España el bádminton europeo, va a ser algo muy motivante", aseguró.

Por otro lado, y de cara al Mundial de Escocia que tendrá lugar en agosto, Marín explicó que el nivel entre Europa y Asia todavía es "muy diferente" y es "algo que no se puede comparar", porque el nivel asiático "es el mejor del mundo". "De momento se nota mucho. Ojalá en un futuro podamos decir que el nivel europeo sigue creciendo y que seguimos compitiendo con las asiáticas, pero a día de hoy se sigue notando la diferencia", explicó.

A pesar de haber "diferencia" entre un continente y otro, Marín ha conseguido proclamarse campeona del mundo en 2014 y 2015 y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, algo que ya no es "extraño". "Me siento afortunada de haber podido abrir esa camino para que los niños de hoy en día sepan que todo es posible", argumentó.

La onubense, "pionera" del bádminton en España, es consciente de que a día de hoy ya todo el mundo sabe que su deporte existe y es un "orgullo" para ella poder "enseñárselo a la gente". "Hay que hacer mucho todavía para fomentarlo, pero ver a padres con sus niños jugar en el parque me hace especial ilusión", matizó.

Respecto a los objetivos para lo que resta de año, Marín ya se está preparando para el Open de Indonesia, que tendrá lugar del 12 al 18 de junio, "uno de los cinco grandes", y después para el Open de Australia. "Ahora tengo cinco semanas por delante para poderlos preparar bastante bien y luego haremos un pico de forma para preparar el campeonato del mundo, que lo tengo a final de agosto en Escocia", destacó.