3-23. Newton y los Panthers fueron superiores a unos 49ers sin ofensiva

Santa Clara (California, EE.UU.), 10 sep (EFE).- La figura del mariscal de campo, Cam Newton, volvió a brillar en la ofensiva de los Panthers de Carolina, que también tuvo una gran defensa para silenciar y ganar de visitantes por 3-23 a los 49ers de San Francisco en el partido inaugural para ambos de la nueva temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Newton lanzó un par de pases de touchdown luego de entregas de balón de San Francisco y la defensiva de Carolina frenó el ataque de Kyle Shanahan en su debut como entrenador en jefe de los 49ers.

El mariscal de campo estelar de los Panthers lanzó un pase de touchdown de 40 yardas a Russell Shepard en la primera mitad luego de un balón suelto de Brian Hoyer.

Más tarde llegó otra anotación de 9 yardas con Jonathan Stewart en el tercer cuarto luego que Luke Kuechly interceptara a Hoyer.

Eso ayudó a los Panthers (1-0) a despegarse en el marcador para tener un buen inicio de temporada en la Semana 1 luego de la decepción del año pasado al terminar 6-10.

A pesar de los touchdowns, Newton no lució tan preciso luego de jugar sólo una serie en pretemporada mientras se recuperaba de una cirugía para reparar un desgarre parcial en el manguito rotador.

Newton estuvo impreciso en varios pases, incluyendo uno a Ed Dickson quien estaba desmarcado en las diagonales en la primera mitad.

Carolina tuvo que conformarse con un gol de campo en esa serie. Newton terminó con 14 pases completos en 25 intentos para 171 yardas.

Esos errores no importaron contra un equipo de San Francisco que no lució tan mejorado respecto al año pasado que empató el récord de franquicia con 14 derrotas.

El pobre desempeño del equipo provocó el despido del entrenador en jefe Chip Kelly y del gerente general Trent Baalke.

Shanahan y el nuevo gerente general John Lynch recibieron contratos de seis años para dirigir una reconstrucción masiva.

Hay mucho trabajo por hacer luego que San Francisco fue frenado sin puntos en la primera mitad de un partido en la Semana 1 por primera vez en 40 años y perdió el primer juego de la temporada por primera vez desde el 2010.

Los 49ers acabaron el partido con sólo 217 yardas de ofensiva y Hoyer tuvo un debut complicado para San Francisco, lanzando para apenas 193 yardas y cometiendo dos entregas de balón, lo que hizo que los aficionados locales ya comenzasen a mostrar su descontento cuando concluyó el partido.