Destacan los triunfos de Packers, Raiders, Jaguars, Steelers y Cowboys

Houston (EEUU) 11 sep (EFE).- La acción llegó a la nueva temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) con los partidos de la Semana 1 que dejaron triunfos de los Packers de Green Bay, Raiders de Oakland, Jaguars de Jacksonville, Steelers de Pittsburgh, Cowboys de Dallas y Panthers de Carolina.

El maleficio del Lambeau Field continuó para los Seahawks de Seattle que vieron como de nuevo perdieron de visitantes ante los Pacers, esta vez por 17-9.

La captura del liniero defensivo de Green Bay, Mike Daniels, con robo de balón, al mariscal de campo Russell Wilson en territorio de Seattle en el tercer cuarto preparó el acarreo de touchdown de 6 yardas de Ty Montgomery en la siguiente jugada para decidir la victoria de los Packers.

El mariscal de campo de los Packers, Aaron Rodgers, completó 28 de 42 pases para 311 yardas y sumó un pase de touchdown de 32 yardas al receptor abierto Jordy Nelson para despegarse ocho puntos en el tercer cuarto.

La racha de Rodgers de pases en temporada regular sin interceptación terminó en 251, nueva marca personal.

La defensiva de los Seahawks, reforzada por el regreso del profundo Earl Thomas, evitó que los receptores hicieran jugadas grandes y puso mucha presión sobre Rodgers.

El mariscal de campo Derek Carr lanzó para 262 yardas y dos pases de anotación que permitieron a los Raiders conseguir la victoria de visitantes por 13-26 ante los Titans de Tennessee en el inicio de temporada que puso frente a frente a dos de los jóvenes mariscales de campo más prometedores.

Carr, que vino de una lesión que le impidió la pasada temporada jugar los playoffs, ya tiene tres triunfos consecutivos en los enfrentamientos ante Marcus Mariota, el mariscal de campo de los Titans.

Giorgio Tavecchio aportó goles de campo de 20, 52, 52 y 43 yardas en su debut tras firmar el viernes para ocupar el puesto que dejó Sebastian Janikowski con una lesión en la espalda que lo llevó a la lista de reservas lesionados.

Tanto Mariota como Carr se fracturaron la pierna la campaña pasada el mismo fin de semana para acabar con su temporada.

El mariscal de campo de los Raiders empató en tercer lugar con el corredor novato Ezekiel Elliott, de los Cowboys de Dallas, en la votación para Jugador Más Valioso (MVP) al liderarlos a una campaña de 12-4, comparada con la campaña de 9-7 que comandó el jugador de cuarto año.

No pudo ser peor el debut de los Texans de Houston en la nueva temporada al perder en su campo del NRG Stadium por paliza de 7-29 ante los Jaguars.

El corredor novato Leonard Fournette avanzó para 100 yardas por tierra y un touchdown en su debut en la NFL y la defensiva de Jacksonville consiguió 10 capturas y forzó cuatro entregas de balón ante uno s descoordinados Texans.

El mariscal de campo Blake Bortles lanzó para 125 yardas y un touchdown, Calais Campbell tuvo cuatro capturas y Dante Fowler devolvió un balón suelto 53 yardas para anotación mientras los Jaguars (1-0) se sacudieron una racha de seis derrotas consecutivas que tenían ante los Texans (0-1).

El equipo de Houston que esperaba darle un impulso a la ciudad azotada por la tormenta tropical Harvey con una victoria hicieron todo lo contrario, generaron mayor depresión ante el pobre juego mostraron en el emparrillado.

El veterano mariscal de campo Ben Roethlisberger dio dos pases de anotación al ala cerrada Jesse James para que los Steelers comenzasen la nueva temporada con victoria de visitantes por 18-21 ante los Browns de Cleveland.

De nuevo "Big Ben" volvió a ser decisivo y mejoró su marca a 21-2 en los duelos ante los Brows, que a pesar de la derrota, su entrenador en Jefe Hue Jackson, se mostró satisfecho por la manera como el equipo respondió y la resistencia que puso a un gran rival.

Además los Browns comienzan una temporada después que la pasada la concluyeron con la peor marca de la NFL al conseguir apenas una victoria (1-15).

Pero no pudieron detener al receptor abierto Antonio Brown, quien tuvo una espectacular recepción de 38 yardas con 2:26 por jugar para sellar la victoria. Terminó el juego con 11 pases atrapados para 182 yardas.

Su contraparte, el novato DeShone Kizer, acercó a su equipo con un pase de tres yardas con Corey Coleman, mismo que fue seguido por una conversión de Isaiah Crowell.

El ala cerrada Jason Witten anotó el único touchdown al tiempo que rompió el récord de franquicia de yardas recibidas y la defensiva de Dallas frenó el ataque de la ofensiva de New York, que no contó con el receptor abierto Odell Beckham Jr. en la victoria de los Cowboys, 19-3, en el primer partido de la temporada sobre los Giants.

Ezekiel Elliott acumuló 104 yardas terrestres y otras 36 yardas recibidas dos días después que un juez detuvo su suspensión de seis partidos por un caso de violencia doméstica, aunque el líder corredor del año pasado ya había recibido autorización para jugar el primer partido.

La figura del mariscal de campo, Cam Newton, volvió a brillar en la ofensiva de los Panthers de Carolina, que también tuvo una gran defensa para silenciar y ganar de visitantes por 3-23 a los 49ers de San Francisco.

Newton lanzó un par de pases de touchdown luego de entregas de balón de San Francisco y la defensiva de Carolina frenó el ataque de Kyle Shanahan en su debut como entrenador en jefe de los 49ers.

En otros resultados de la jornada, Detroit ganó 35-23 a Arizona, Philadelphia 30-17 a Washington, Atlanta 23-17 a Chicago, Buffalo 21-12 a Jets de Nueva York, Baltimore 20-0 a Cincinnati y Los Ángeles Rams 46-9 a Indinápolis.

Mientras que en el partido inaugural de la temporada, disputado el pasado jueves, Kansas City se impuso 42-27 a New England, y el lunes se completa la Semana 1 con los duelos entre Minnesota-New Orleans y Denver-Los Ángeles Chargers.