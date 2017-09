Bach renueva el compromiso del COI ´con la integridad del deporte´

Lima, 12 sep (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, inauguró esta martes la Sesión que el organismo celebra en Lima con una defensa del olimpismo como tabla de salvación de una sociedad plagada de incertidumbres, aunque admitió que eso pasa por "proteger la integridad del deporte".

Con varios miembros y exmiembros del COI investigados en casos de presunta corrupción -el último, la pasada semana, el brasileño Carlos Nuzman-, Bach prometió en el Gran Teatro Nacional de la capital peruana que "si aparecen casos" de irregularidades "se tomarán las medidas necesarias".

"Sabemos que nuestra capacidad de marcar la diferencia se basa en nuestra credibilidad e integridad (...). Ahora tenemos reglas más estrictas para prevenir malas conductas y sancionar ese comportamiento. Eso no nos convierte en inmunes. Si aparecen casos, tomaremos las medidas necesarias. Es para nosotros de primer interés proteger la integridad del deporte", dijo Bach.

"Esta Sesión del COI", añadió, "nos da la oportunidad de examinar el papel del Movimiento Olímpico en un mundo que nunca fue tan interdependiente, ni estuvo tan fragmentado, ni tan necesitado de soluciones comunes".

El Movimiento Olímpico, recordó, "apuesta por el dialogo y el entendimiento, la paz, la diversidad, la tolerancia y el respeto".

Thomas Bach dedicó buena parte de su discurso a defender que los Juegos de invierno que la localidad surcoreana de PyeongChang celebrará en febrero se vean libres de injerencias políticas.

"Los Juegos Olímpicos son la mejor expresión de nuestros valores" y los de PyeongChang se van a desarrollar "bajo difíciles circunstancias", dijo en referencia a las demostraciones armamentísticas de Corea del Norte.

"Estamos en contacto con los gobiernos y los comités olímpicos afectados. En ninguna de las conversaciones que hemos tenido se puso en duda la celebración de los Juegos. Por el contrario, nos hemos sentido respaldados en nuestra posición: los Juegos deben estar por encima de las tensiones políticas", afirmó.

"No pueden ser una herramienta para maniobras políticas. Deben verse como etapa para el diálogo, como un símbolo de esperanza y paz", insistió.

"Hablar ahora de diferentes escenarios para los Juegos de invierno enviaría un mensaje equivocado. Menoscabaría los esfuerzos de quienes trabajan por una solución diplomática para que la paz prevalezca en la península de Corea", dijo Bach para salir al paso de las informaciones que hablan de un posible cambio de sede para los Juegos.

"Sabemos que la situación continúa siendo volátil. Seguiremos el desarrollo de los acontecimientos de cerca", aseguró.

Bach puso la "histórica doble adjudicación" de los Juegos de 2024 y 2028, que se hará mañana con París y Los Ángeles como beneficiadas, como ejemplo de que el COI no se estanca, sino que mira hacia el futuro.

En la ceremonia estuvieron presentes tanto la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, como el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, junto con sus delegaciones.

El presidente destacó durante su intervención "la gran capacidad de recuperación de los peruanos" después de "las terribles inundaciones de hace unos meses", y expresó su agradecimiento "al gobierno del Perú y a su presidente, Pedro Pablo Kuczynski, por haber mantenido firme su compromiso de celebrar la Sesión".

"Esta Sesión va enviar un mensaje a la comunidad internacional: el Perú está superando con éxito esa difícil situación", dijo Bach.

Precisamente Kuczynski se refirió en su intervención a esa recuperación del país, que se verá reflejada en la celebración de los Juegos Panamericanos de 2019 en la capital peruana.

"Cuando vinieron las inundaciones mucha gente nos criticó porque íbamos a gastar plata en esos Juegos. A pesar de ello hemos seguido adelante porque creemos que el deporte es una luz fundamental para la sociedad", dijo.

Asimismo, reconoció que "para un país de ingresos medios como Perú" el reto es "promover el deporte entre los chicos de ingresos bajos", y que por eso su Gobierno trata de "desarrollar programas de educación cívica y deporte que han estado tiempo dejados de lado".