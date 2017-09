Amendola será baja con los Patriots por una conmoción cerebral

Foxborough (Massachusetts, EE.UU.), 13 sep (EFE).- El receptor abierto Danny Amendola no podrá estar con los Patriots de Nueva Inglaterra para el próximo partido de la Semana 2 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) al confirmarse de manera oficial que el pasado jueves sufrió una conmoción cerebral.

Los Patriots confirmaron que Amendola sufrió una conmoción cerebral en el partido de la Semana 1 ante los Chiefs de Kansas City, que ganaron por 27-42, en el partido inaugural de la nueva temporada.

La revelación se hizo en el informe oficial de lesiones, mismo que señaló que Amendola no participó en el entrenamiento del equipo, además de presentar también una lesión en la rodilla.

Hasta ahora, el diagnóstico de Amendola había sido descrito como una lesión en la cabeza y se suponía que estaba en el protocolo de conmociones.

Se cree que la conmoción cerebral se dio en un regreso de patada de despeje que intentó al final del tercer cuarto. Esta es la tercera contusión documentada que Amendola ha sufrido a lo largo de su trayectoria en la NFL.

Su ausencia del entrenamiento, y el estado de incertidumbre para el juego de la Semana 2, el domingo contra los Saints de Nueva Orleans, deja al equipo sin su máxima figura y la baraja de receptores abiertos de los de Nueva Inglaterra muy corta.

Los receptores que están listos para poder jugar son Brandin Cooks, Chris Hogan y Phillip Dorsett, quien fue adquirido en un traspaso el pasado 2 de septiembre.

Amendola trabajó como el receptor número 3 de los Patriotas en la pretemporada y sumaba seis capturas para 100 yardas.

La posición del receptor es crítica para la ofensiva de los Patriotas y es donde Julian Edelman, quien sufrió una lesión de rodilla durante agosto, hizo normalmente su mejor trabajo.

Amendola era el reemplazo ideal para Edelman, que no jugará ya en lo que resta de temporada.

Además de Amendola, el apoyador Dont'a Hightower, quien salió en el partido inaugural de la temporada también en el tercer cuarto por una lesión en la rodilla, se mantuvo también fuera del entrenamiento de los Patriots.