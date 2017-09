Ganan los favoritos encabezados por Cachorros y Dimondbacks

Houston (EE.UU.), 15 sep (EFE).- La lucha por el título de la División Central y del primer comodín de la Liga Nacional se mantuvo una jornada más con los triunfos que consiguieron los Cachorros de Chicago, Cardenales de San Luis y Diamondbacks de Arizona.

Anthony Rizzo pegó tres imparables, incluido un jonrón, mientras que Jason Heyward aportó otro bambinazo con cuatro remolcadas para que los Cachorros derrotasen por paliza de 14-6 a los Mets de Nueva York.

El bateo de Chicago compensó un inestable debut del lanzador taiwanés Jen-Ho Tseng, y los Cachorros completaron la barrida en la serie de tres duelos.

Chicago superó a los Mets por 39 carreras contra 14 esta semana. En la serie anterior, una barrida ante los Cerveceros de Milwaukee, los Cachorros fueron superados en cambio por 20-3.

Kris Bryant añadió dos impulsadas y los Cachorros, líderes de la División Central, ampliaron a tres juegos su ventaja sobre los Cerveceros y Cardenales de San Luis.

El fin de semana, los Cardenales visitarán el Wrigley Field para una serie de tres enfrentamientos.

El abridor Luke Weaver lanzó pelota de dos imparables en seis entradas y el jardinero izquierdo Tommy Pham contribuyó con dos remolcadas y un par de robos que ayudaron a los Cardenales a ganar por 5-2 a los Rojos de Cincinnati.

Los Cardenales siguen en la lucha por dar alcance a los Cachorros y a los Rockies de Colorado, que controlan por ahora el segundo boleto de comodín para los playoffs en la Liga Nacional.

El equipo de San Luis ha ganado cinco de sus últimos seis juegos y acumula nueve triunfos en los últimos 12 partidos.

Weaver (6-1), derecho novato que reforzó la rotación de los Cardenales, cedió una carrera sucia, recetó seis ponches y no dio ninguna base por bolas.

En cuatro apariciones durante junio, incluidas tres aperturas, Weaver tuvo un récord de 3-0 y una efectividad de 1.71.

En septiembre tiene el mismo récord, pero con un promedio de carreras limpias admitidas de 0.99, lo que le ha convertido en un elemento clave dentro de la rotación de los Cardenales.

El primera base venezolano José Martínez tuvo también presencia en el bateo oportuno y ganador de los Cardenales al irse de 4-2 con un par de carreras producidas.

El zurdo novato Amir Garrett (3-8), que aceptó cuatro anotaciones en el mismo número de entradas, cargó con la derrota. Ponchó a siete bateadores rivales y dio cinco bases por bolas.

A.J. Pollock remolcó cuatro carreras por segundo día consecutivo, J.D. Martínez pegó jonrón por décima vez en 11 juegos y los Diamondbacks blanquearon 7-0 a los Rockies de Colorado para ampliar su ventaja en la lucha por el comodín.

Zack Godley (8-7) resolvió ocho entradas en forma brillante y Arizona tomó una ventaja de cinco juegos sobre los propios Rockies en la lucha por el primer boleto de comodín a los playoffs cuando restan 15 compromisos.

Colorado supera por dos juegos y medio a Cerveceros y Cardenales en la lucha por el último boleto en el Viejo Circuito.

Pollock produjo cuatro carreras el miércoles, en una victoria por 8-2 sobre los Rockies. Añadió tres más mediante un doblete en el primer inning, cuando los Diamondbacks rayaron cinco veces frente a Chad Bettis (1-3).

Martínez bateó un vuelacerca solitario frente a Chris Rusin en el tercer episodio para llegar a 39 bambinazos en la temporada, la mejor marca de su carrera profesional.

El toletero de origen cubano tiene ya 23 jonrones en la segunda mitad de la temporada, incluidos 10 en septiembre. Ambas son marcas de equipo.

Godley (8-7) repartió siete ponches y toleró cinco imparables desde el montículo para quedarse con el triunfo.

El novato Víctor Robles contribuyó a un par de ataques de dos carreras, Tanner Roark resolvió seis entradas en forma destacada, y los Nacionales de Washington vencieron 5-2 a los Bravos de Atlanta.

Washington rescató un triunfo en el último juego de una serie de tres compromisos. Consiguió así su primera victoria desde el domingo, cuando aseguró el título de la División Este del Viejo Circuito.

En su segundo juego de titular, Robles dio más destellos de su talento. El dominicano comenzó el año como uno de los principales prospectos en la organización de los Nacionales y debutó en las Grandes Ligas la semana pasada.

El joven de 20 años pegó un triple entre el jardín derecho y el central en la cuarta entrada, ante el abridor Mike Foltynewicz (10-13). No mostró interés por conformarse con un doble y siguió corriendo.

Anotó dos turnos después, con un roletazo de su compatriota Pedro Severino, para colocar la pizarra en 3-0.

Roark (13-9) llegó a retirar a 12 bateadores en fila y no toleró imparable sino hasta que el panameño Johan Camargo bateó un sencillo en el quinto acto, con dos outs. En seis episodios, Roark repartió siete ponches, permitió cuatro imparables y aceptó dos carreras.

El cerrador Sean Doolittle resolvió el noveno episodio para su decimoctavo salvamento en el mismo número de oportunidades desde julio, cuando Washington lo adquirió en un traspaso con los Atléticos de Oakland.

Rhys Hoskins aportó un nuevo cuadrangular, mientras que el venezolano Freddy Galvis y el colombiano Jorge Alfaro contribuyeron también con vuelacercas a la paliza propinada por los Filis de Filadelfia, blanqueada de 10-0 a los alicaídos Marlins de Miami.

Los Filis decidieron desde la segunda entrada cuando anotaron una racimo de siete carreras.