"Pizarra" española para contener al gigante francés

Madrid, 15 sep (EFE).- La Liga de Campeones arrancará este fin de semana con la gran duda de saber si el París Saint Germain, el máximo e indiscutible favorito, será capaz de franquear el muro en el que se han convertido los entrenadores españoles para el conjunto francés, el obstáculo insalvable que ha impedido a los galos alzarse en los dos últimos años con título continental.

El fastuoso proyecto parisino, sustentado en los ingentes recursos económicos de sus propietarios cataríes, ha mostrado su talón de Aquiles en su incapacidad para desentrañar la "pizarra" española, tras caer en 2015 en las semifinales ante el Kielce de Talant Dujshebaev y el pasado año en la gran final ante el Vardar de Raúl González.

Una "pesadilla" que también se extendió a la fase de grupos en la que ni la presencia del megaestrellas como Nikola Karabatic y Mikkel Hansen evitó que el París Saint Germain quedase por detrás del Barcelona de Xavi Pascual, lo que obligó al campeón francés a disputar una ronda adicional en su camino hacia la Final a Cuatro de Colonia.

Todo un problema que el París Saint Germain tratará de solventar con la llegada del joven central noruego Sander Sagosen, destinado a reclamar, a no mucho tardar, la corona de mejor jugador mundial que comparten Karabatic y Hansen, así como la del portero español Rodrigo Corrales, que conformará una de las mejores parejas de guardametas junto con el incombustible Thierry Omeyer.

Fichajes que refuerzan la ya de por sí imponente del conjunto francés, que a día de hoy no admite comparación con ninguna otra, incluida la de la otra gran superpotencia económicas del balonmano continental, el Veszprem húngaro.

El campeón magiar, el único equipo que ha repetido presencia en las cuatro últimas ediciones de la Final a Cuatro, ha depositado todas sus esperanzas de alzarse con el ansiado título en la llegada del preparador sueco Ljubomir Vranjes, el técnico que hizo campeón en el año 2014 al Flensburg alemán.

Planes que se han visto seriamente trastocados por los problemas surgidos con el islandés Aron Palmarsson, la gran estrella del conjunto húngaro, que ha sido apartado del equipo, tras la negativa del islandés a incorporarse a los entrenamientos en un intento de adelantar su llegada al Barcelona, club con el que ya está comprometido para la próxima temporada.

Con o sin Palmarsson, el conjunto azulgrana se perfila junto con el Veszprem como el gran rival del París Saint Germain en una campaña en la que el Barcelona ha dotado de más versatilidad a su plantilla con los fichajes del lateral esloveno Jure Dolenec y del joven extremo francés Yanis Lenne.

Incorporaciones con las que el Barcelona, que cayó el pasado año en semifinales, confía en poder recuperar el trono continental que se le resiste desde 2015, sin tener que esperar el año que todavía falta para que las llegadas del ya mencionado Palmarsson y del pivote francés Ludovic Fàbregas culminen la renovación emprendida por los azulgrana en las últimas campañas.

Un proceso de rejuvenecimiento en el que también se encuentra inmerso el Kielce polaco, campeón en el año 2016, como atestiguan los fichajes del esloveno Blaz Janc, el serbio Marko Mamic y el español Alex Dujshebaev.

No obstante, el principal argumento del equipo polaco para pelear por la Liga de Campeones volverá a ser la presencia en el banquillo de Talant Dujshebaev, al igual que ocurre en el Vardar macedonio, el vigente campeón, que tendrá su principal referencia, pese a lo excelso de su plantilla, en el preparador español Raúl González.

Dos equipos de "autor" que aguardarán al más mínimo fallo de los grandes favoritos para tratar de volver a dar la sorpresa, en una competición en la que los representantes alemanes intentarán resarcirse del fiasco vivido el pasado año, en el que por primera vez en la historia no hubo ningún representante de la Bundesliga en la Final a Cuatro de Colonia.

El Rhein-Neckar Löwen, el Flensburg y, sobre todo, el Kiel intentarán resarcir el orgullo del todopoderoso balonmano alemán, que contempla atónito la irrupción de nuevas potencias no sólo ya capaces de apartarles del podio continental, sino también de arrebatarle a algunas de sus máximas estrellas.

Mucho más modesto es el objetivo con el que arrancará la competición el segundo representante español, el ABANCA Ademar de León, que en su retorno, cuatro años después, a la Liga de Campeones tiene como meta alcanzar la eliminatoria de acceso a los cuartos de final.

Lastrado por su ubicación en el grupo C, que junto con el D reúne a los equipos teóricamente con menor potencial de la competición, el conjunto leonés tendrá en la Liga de Campeones el mejor escenario posible para comprobar la evolución de sus jóvenes talentos, guiados desde el banquillo por un Rafael Guijosa, que asegura la competitividad y el carácter irreductible del cuadro leonés.

Javier Villanueva