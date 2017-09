4-3. Escobar, Moss y los Reales ponen fin a la racha triunfal de los Indios

Cleveland (EE.UU.), 15 sep (EFE).- El parador en corto venezolano Alcides Escobar y el bateador designado Brandon Moss pegaron sendos jonrones y los Reales de Kansas City vencieron 4-3 a los Indios de Cleveland, que vieron terminada su racha de 22 triunfos consecutivos.

Los Reales se convirtieron en el primer equipo en superar a los campeones de la liga desde el 23 de agosto.

La novena de Kansas City se encargó de poner alto a la racha triunfal más larga de las mayores en 101 años.

Los Indios quedaron a cuatro triunfos de empatar la mejor marca que pertenece a los Gigantes de Nueva York de 1916.

Después de una mágica victoria en juego extra innings el jueves, los Indios no pudieron acreditarse otro triunfo y perdieron por primera vez en poco más de tres semanas.

Cuando el parador en corto puertorriqueño Francisco Lindor fue puesto out con corredor en primera, con lo que se di opor concluido el juego, la multitud dio a los Indios una prolongada ovación de pie.

El piloto Terry Francona y los jugadores de los Indios salieron del dugout para agradecer a los aficionados.

Escobar (5) conectó batazo de cuatro esquinas en el segundo episodio sobre los lanzamientos del abridor Trevor Bauer, sin corredores por delante, cuando había un out en la entrada.

Moss (22) lo hizo en la cuarta, también contra Bauer, solitario.

En la lomita el triunfo se lo acreditó el abridor Jason Vargas (16-10) en cinco episodios, aceptando cinco imparables, jonrón y tres carreras.

Los Indios tuvieron al segunda base José Ramírez (27) con batazo de cuatro esquinas en el tercer episodio, con un hombre en el camino y dos outs en la entrada.

La derrota la cargó el abridor Trevor Bauer (16-9) en cinco entradas y un tercio, permitió nueve imparables, dos jonrones y cuatro carreras.