Casado desea más mujeres en el COI y promete propuestas valientes para lograrlo

Lima, 16 sep (EFE).- La española Marisol Casado, presidenta del grupo de trabajo del COI para la igualdad de género, dijo que le hubiera gustado ver a más mujeres entre los ocho nuevos miembros admitidos este semana en el organismo (tres mujeres y cinco hombres) y prometió que hará "propuestas valientes" para cambiar la tendencia.

"Necesitamos llegar a un número más igualitario", indicó Casado a a Efe al término de la Sesión del COI celebrada en Lima.

"Tenemos terminadas ya en el grupo de trabajo las propuestas que vamos a presentar en la Cumbre Olímpica del año próximo y algunas son muy valientes. Hablamos del 50/50 en varios momentos. Aunque sabemos que como sigamos así es muy difícil", apuntó.

El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, destacó en la Sesión que por primera vez haya cuatro mujeres en la Comisión Ejecutiva del organismo, aunque sean cuatro entre quince miembros.

Casado, presidenta de la Unión Internacional de Triatlón, reiteró su intención de optar pronto a un puesto en esa instancia de gobierno. "La próxima vez que haya un hueco en la Ejecutiva, yo lo intentaré", afirmó.

La española señaló que una iniciativa muy necesaria en la búsqueda de la igualdad de género en el COI es "establecer un sistema de control, como ya lo hay en muchas empresas".

"Tiene que haber una persona que identifique a mujeres con opciones de ocupar puestos, que diga: si no hacemos esto, no va a salir. Es fundamental", dijo.

Marisol Casado apuntó que "las cifras pueden verse de muchas maneras" y a veces engañan sobre la situación de la mujer en las instituciones.

"Cuando hablas de un aumento del setenta por ciento de la presencia de las mujeres en las comisiones (del COI), es verdad, pero es que algunas mujeres estamos en cuatro", señaló.

Las mujeres ocupan el 38 % de los asientos en las comisiones de trabajo del organismo. El porcentaje ha aumentado un 70 % desde la llegada a la presidencia de Thomas Bach en 2013, dice el propio comité.

Marisol Casado, miembro del COI desde 2010, participó en la comisión de evaluación de las candidaturas olímpicas de París y Los Ángeles y considera un éxito la decisión de repartir entre ambas los Juegos de 2024 y 2028, como sucedió el pasado miércoles.

"Desde el primer momento vimos que era una solución fantástica. Habría sido terrible perder a una de ellas. No sé de quién fue la primera idea, pero eso fue tomando cuerpo y todo son ventajas", opinó.

"La verdad", añadió, "es que no fue muy complicado convencer a Los Ángeles de que se fuera a 2028, que es la parte fundamental de esta historia".

Casado destacó igualmente de la Sesión de Lima "la interacción" entre las distintas partes de la familia olímpica para compartir sus experiencias sobre la Agenda 2020, que marca el camino de las reformas emprendidas por el COI para ganar en transparencia y sostenibilidad.

Su participación en las reuniones de Perú ha impedido a Casado asistir a la final del Mundial de triatlón en Rotterdam (Holanda), donde el español Mario Mola ha ganado el título por segundo año consecutivo.

"Me ha dado muchísima pena. En 28 años de campeonatos me he perdido tres. Y más pena con estos resultados para España", dijo. Otro español, Javier Gómez Noya, se llevó el subcampeonato.

Casado lamentó los problemas originados en el circuito en los días previos a la competición "sobre todo debido al mal tiempo".

"Este es un deporte que no se puede cancelar por malo que haga. La ciudad no nos puede abrir el tráfico un lunes por la mañana. La prueba se hace el día previsto o no se hace. Eso nos da mucha presión", sostuvo.