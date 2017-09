Ramos pega dos cuadrangulares; Escobar corta racha ganadora de Indios

Houston (EE.UU), 16 sep (EFE).- El venezolano Wilson Ramos se encargó de mostrar el poder de los bates latinoamericanos y pegó par de cuadrangulares para brillar en la jornada de las Grandes Ligas.

El bate de su compatriota, el paracorto Alcides Escobar, fue clave para que los Reales de Kansas City pusieron un alto a la racha victoriosa histórica de los Indios de Cleveland.

Ramos (9) aportó par de jonrones para los Rays de Tampa Bay, que perdieron 6-13 contra los Medias Rojas de Boston en 15 episodios.

Mientras que Ramos conectó en la cuarta entrada llevando a un corredor por delante al cazar los lanzamientos del abridor Chris Sale, con un out en el episodio.

El venezolano, que se fue de 5-3, volvió a mandar la pelota a la calle en la octava contra los servicios del relevo Matt Barnes, solitario.

El paracorto cubano Adeiny Hechevarría (6) también hizo sonar el tolete al conectar jonrón en el sexto en respuesta a los lanzamientos de Sale, sin corredores por delante.

Escobar mandó la pelota a la calle y los Reales de Kansas City vencieron 4-3 a los Indios de Cleveland, que vieron terminada su racha de 22 triunfos consecutivos.

Escobar (5) conectó de cuatro esquinas en el segundo sobre el abridor Trevor Bauer, solitario, cuando había un out en la entrada.

Por los Indios el segunda base José Ramírez (27) pegó de cuatro esquinas en el tercero, con un hombre y dos outs en la entrada.

El guardabosques cubano Yasiel Puig desapareció la pelota y los Dodgers de Los Ángeles vencieron por blanqueada de 7-0 a los Nacionales de Washington.

Puig (26) lo hizo en el segundo episodio contra los lanzamientos del abridor Edwin Jackson, solitario, sin outs en el episodio.

El campo corto puertorriqueño Carlos Correa y Evan Gattis conectaron dos imparables e impulsaron una carrera cada uno para que los Astros de Houston se acercaran al título divisional al imponerse 5-2 a James Paxton y los Marineros de Seattle.

Los Astros redujeron a dos su número mágico para ganar el banderín de la división Oeste de la Liga Americana, lo que significa que el equipo de Houston podría obtener el boleto a la postemporada y su primer título divisional desde 2001 si ganan el sábado y si los Angelinos pierden.

El guardabosques dominicano Domingo Santana hizo sonar el bate en el triunfo de los Cerveceros de Milwaukee por 10-2 sobre los Marlins de Miami, que les permite seguir en la lucha por el segundo comodín de la Liga Nacional.

Santana (25) lo hizo en el octavo al cazar al relevo Dustin McGowan, con dos corredores por delante con dos outs en la entrada.

El abridor dominicano Luis Severino trabajó ocho episodios y se apuntó el triunfo de los Yanquis de Nueva York por 8-2 sobre los Orioles de Baltimore.

Severino (13-6) permitió tres hits, jonrón y dos carreras, dio una base por bolas y ponchó a siete bateadores, al enfrentar a 28 toleteros con 95 envíos, 68 de strike, y dejó en 2.93 su efectividad.

Severino tiene marca de 8-2 con 2.09 de promedio de efectividad en 12 inicios desde el descanso del Juego de las Estrellas y es otro de los factores que ha ayudado a los Yanquis a estar en la lucha por disputar la fase final.

Los Orioles tuvieron al receptor dominicano Welington Castillo (20) que pegó de cuatro esquinas contra Severino en el segundo episodio como el líder del bateo del equipo de Baltimore.

El relevo venezolano Yusmeiro Petit se acreditó el triunfo de los Angelinos de Los Ángeles por 7-6 sobre los Vigilantes de Texas.

Petit (5-0) lanzó dos entradas, ponchó a dos de los seis bateadores que enfrentó y consiguió el triunfo, que ayudó a su equipo a estar más cerca del segundo comodín de la Liga Americana.

Los Vigilantes perdieron con el relevo venezolano Yahander Méndez (0-1) al no sacar ni un out, pero permitió carrera.

El cerrador cubano Raisel Iglesias se apuntó salvamento en el triunfo de los Rojos de Cincinnati por 4-2 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Iglesias (27) se acreditó rescate, lanzando un episodio y dos tercios, con imparable y carrera, dejando a los Piratas con otra derrota que los aleja de la lucha por el segundo comodín del Viejo Circuito.