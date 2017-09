Ray Zapata se pierde los Mundiales al romperse el tendón de Aquiles

Redacción Deportes, 17 sep (EFE).- El español Rayderley Zapata ha anunciado que no podrá competir en los Mundiales de gimnasia artística al romperse este domingo el tendón de Aquiles de la pierna derecha durante el calentamiento previo de la final de suelo de la Copa del Mundo de París.

"Me despido de esta temporada con una rotura de Aquiles. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Entraré a quirófano lo antes posible y haré un 2x1", explica Zapata en su cuenta de Instagram, que acompaña con una foto de la pierna derecha inmovilizada con un vendaje.

"También me operarán del bíceps que me rompí hace dos semanas. He intentado luchar con todas mis fuerzas. No ha sido posible llegar al Mundial y demostrar todo lo que había trabajado. Volveré más fuerte que nunca y a saltar más alto que nadie. Gracias", agrega Ray Zapata.

Los Mundiales se disputarán en la ciudad canadiense de Montreal del 2 al 8 de octubre.

Ray Zapata se lesionó durante el calentamiento previo a la final, a la que llegó con la mejor nota obtenida el sábado (14.800).

En la final se impuso el guatemalteco Jorge Vega con 14.350. Lo acompañaron en el podio el ucraniano Petro Pakhniuk (14.150) y el rumano Marian Dragulescu (14.100).