Nuzman niega compra votos para Río´16 y abogados critican trato "bellaco"

Río de Janeiro, 18 sep (EFE).- La defensa del presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB), Carlos Arthur Nuzman, investigado por la supuesta compra de votos para la elección de Río de Janeiro como sede olímpica, aseguró que la acusación contra su cliente es una "incriminación espectacular" y llena de defectos.

En un documento enviado a la Justicia Federal, la defensa de Nuzman aseguró que la elección de Río de Janeiro para organizar los Juegos Olímpicos de 2016 fue por méritos propios, y criticó el tratamiento de "bellaco" y de "inconmensurable ilegalidad" que recibió por parte de la prensa el presidente del COB.

La Policía Federal brasileña, en un desdoblamiento del gigantesco caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, lanzó el 5 de setiembre una operación contra la supuesta compra de votos e irregularidades en la elección de Río de Janeiro como sede olímpica.

En la operación, agentes de policía hicieron búsquedas en la casa de Nuzman, de 75 años y presidente también del Comité Organizador de Río 2016.

Nuzman fue llevado a la sede de la Policía Federal en Río de Janeiro para declarar. La Fiscalía aseguró que tiene "fuertes indicios" de que participó en la compra de votos para la elección.

Según los investigadores, Nuzman, como presidente del COB y miembro honorario del Comité Olímpico Internacional (COI), tuvo un desempeño fundamental para vincular a empresarios, políticos y directivos de la entidad con sede en Suiza en la presunta trama de compra de votos para que Río se hiciera con los Juegos de 2016.

"En busca de votos favorables a la campaña de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos de 2016, mancomunado a Sergio Cabral, buscó representantes africanos del COI para lograr el intento criminal", aseguró la Fiscalía.

La defensa del dirigente criticó también la presencia de miembros del Ministerio Público francés en las investigaciones y en las búsquedas en casa de Nuzman y el papel "predominante que se confirió a los actores franceses" en la operación.

"En tales condiciones, desde ya se afirma que Brasil no es una colonia ni de posesión francesa, razón por la cual, cabe decir aquí, defendiendo nuestra soberanía, que 'legum habemus'", puntualizó.

"Se incluye al paciente en la confusión en el enredo francés, porque no hay ningún vínculo que pueda relacionar al Comité Olímpico Brasileño o su presidente con cualquier ventaja indebida que tenga beneficiado aquellos que fueron apuntados como integrantes de la supuesta organización ilícita", agregó la defensa.

La operación fue resultado de una investigación que desarrollan los fiscales brasileños con la Justicia francesa y que salpica también al exgobernador de Río Sergio Cabral, en prisión por corrupción, y a Papa Massata Diack, hijo de Lamine Diack, que entonces era el presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) y miembro el COI.

La Policía aprehendió tres pasaportes de Nuzman: el brasileño, el diplomático y uno ruso, que la Fiscalía sospecha que ganó a cambio de dar su voto para la elección de Sochi como sede de los Juegos de Invierno de 2014.

"El paciente ya fue castigado demasiado porque, con la aprehensión de su pasaporte, no pudo comparecer a la reunión del COI (en Lima), lo que afectó, forzosamente, su reputación, suponiendo su culpa y no inocencia, como determina la Constitución".

La defensa de Nuzman también pidió la devolución de todos los bienes aprehendidos o bloqueados al directivo.