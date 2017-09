Corey Kluber se lleva el premio de Jugador de la Semana en la Liga Americana

Cleveland (EE.UU.), 18 sep (EFE).- El abridor estelar Corey Kluber, de los Indios de Cleveland, mostró su poder desde el montículo y le hizo merecedor a llevarse el premio de Jugador de la Semana en la Liga Americana.

Kluber sigue siendo automático cada cinco días para estos Indios que lograron una cadena histórica de 22 triunfos seguidos. Después de otras dos salidas brillantes, el as de los Indios se hizo merecedor al premio.

El pasado martes, Kluber lanzó una blanqueada de cinco imparables que ayudó a los Indios a conseguir el vigésimo triunfo consecutivo y empataron la mejor racha en la Liga Americana que estaba en poder de los Atléticos de Oakland desde el 2002.

Kluber cerró la semana el domingo venciendo a los Reales de Kansas City con siete entradas en blanco.

El abridor derecho, el gran favorito al Cy Young de la Liga Americana junto con Chris Sale de los Medias Rojas de Boston, no ha permitido anotaciones en sus últimos 22 entradas.

Es la segunda cadena más larga esta campaña en las Grandes Ligas, después de la de 35 de Stephen Strasburg, de los Nacionales de Washington, que terminó el domingo.

Kluber, de 31 años, encabeza la Liga Americana con 17 victorias y 2.35 de efectividad, y es segundo en ponches con 252.

En la semana, Kluber fue primero en el Joven Circuito en entradas lanzadas y segundo en ponches con 17, detrás de Justin Verlander (19), de los Astros de Houston. Además, no dio base por bolas.

Es la cuarta vez en la carrera de Kluber que el lanzador es seleccionado como Jugador de la Semana y la segunda esta temporada, tras ganarlo la que terminó el 25 de junio.