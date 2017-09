Peula: No daba un duro por mi cuando conseguí la medalla de oro

Vitoria, 19 sep (EFE).- El patinador Patxi Peula ha señalado hoy que no daba "un duro" por él cuando consiguió la medalla de oro en la prueba de 10.000 metros puntos-eliminación del Mundial de patinaje que se celebró en Nanjing (China), en la primera semana del mes de septiembre.

El vitoriano ha comparecido este martes ante los medios de comunicación tras regresar a casa con un botín de 3 medallas (oro, plata y bronce) obtenidas en el campeonato del mundo que ha calificado como "muy bueno".

Cuando consiguió el metal dorado, Peula ha explicado que no tenía confianza en sí mismo y no tenía "ganas de nada" porque llevaba "todo el día en la pista".

"En la mitad de la carrera fui a por los puntos y aproveché para escaparme junto al francés que posteriormente eliminaron", ha relatado el velocista, que no recibió la notificación del triunfo hasta dos días después de la prueba.

Peula ha reconocido que ha sido un mundial "difícil" porque ha tenido "dos años atragantados" en cuanto a resultados.

Además del oro conseguido en los 10.000 metros puntos-eliminación, el patinador alavés se colgó una plata en la prueba de 10.000 metros puntos-calificación y un bronce en la prueba de maratón.

El deportista vasco ha recordado que llegó "justo de fuerzas" a esta prueba y que después de correr escapado con otros cinco rivales durante más de 20 kilómetros, fue neutralizado por el pelotón, pero a pesar de eso, consiguió entrar en tercera posición en una "foto finish" en la que 55 corredores cruzaron la meta en un segundo.

A los tres metales obtenidos, Peula suma una sexta plaza en la prueba de 1.000 metros sprint y el duodécima puesto en la prueba de 15.000 metros eliminación.

Próximamente, Patxi Peula tiene como objetivo el maratón de Berlín que se disputa de forma paralela a la carrera a pie en la que ha conseguido el tercer puesto en las dos ediciones anteriores.

"Llevo todo el año compitiendo, la máxima presión la tenía en el Mundial y ahora me toca disfrutar más relajado", ha concluido Peula.