Carolina Marín: "Estoy contenta porque era un partido complicado"

Madrid, 20 sep (EFE).- La española Carolina Marín se mostró "contenta" con la victoria de hoy en el Abierto de Japón de bádminton ante la china Chen Xiaoxin por un doble 21-11 ya que "era un partido complicado", resaltó.

"Contra Xiaoxin perdí en el torneo de Indonesia hace unos meses y sabíamos que era una rival complicada pero la estrategia que hemos planteado ha salido bastante bien, además, he salido a por todas y he disfrutado mucho del partido", explicó Marín en declaraciones remitidas a EFE.

La jugadora onubense de 24 años, número cinco del mundo, intentará avanzar a los cuartos de final del torneo japonés ante la india Saina Nehwal.

"Mañana me toca otro partido complicado, así que lo prepararemos muy bien para dar lo mejor de mí y conseguir otra victoria", señaló.

Marín ha vencido a la jugadora india de 27 años, duodécima de la clasificación mundial, en tres de las siete ocasiones en las que se han enfrentado. El último cara a cara entre ambas fue en los cuartos de final del Abierto de Indonesia del año pasado donde la española salió victoriosa por 24-22 y 21-11.