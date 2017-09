Iñurrategi, Vallejo y Zabalza ensalzan los verdaderos "valores del alpinismo"

Madrid, 21 sep (EFE).- Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo y Mikel Zabalza, que participaron en el rescate del italiano Valerio Annovazzi a finales del mes de julio en el Gasherbrum II, a unos 7.100 metros de altura, relataron su experiencia y justificaron su actitud "natural en los valores del alpinismo de ayuda y compromiso".

Valerio Annovazzi, de 59 años, estaba en el Campo 3 de la montaña en la frontera entre Pakistán y China, a unos 7.100 metros, y con pocas posibilidades de salir vivo, después de que su expedición le dejara atrás.

El montañero guipuzcoano Alberto Iñurrategi, uno de los más reputados alpinistas españoles, declaró que en su deporte "lo importante no es solo alcanzar la cumbre, sino que el fin es el cómo".

"Cualquiera que ha vivido el alpinismo con esta base adquiere la importancia que tiene la ayuda y la generosidad. Lo que hicimos con Valerio es una cosa muy natural. Perseguíamos un resultado deportivo y era el eje central de la expedición. Lo que vino al final era algo que entendíamos que teníamos que hacer por esa responsabilidad", confesó.

Para Iñurrategi, actualmente se están "transformando los valores de la montaña, al igual que los de la sociedad", algo que no les debe alejar de pensar en la verdadera filosofía del deporte.

Mikel Zabalza relató como fue el rescate del alpinista italiano, al que llegaron tras "doce horas" de subida, y destacó que para realizar los retos que afrontan se preparan "física y técnicamente" para completarlos con éxito.

"Cuanto más conocimiento tenemos, menor riesgo asumimos. Con los años aprendemos a esquivar los riesgos y a reconocerlos, que no es fácil, porque manejamos más margen de seguridad", apuntó.

Por último, Juan Vallejo aseguró que a la hora de rescatar un compañero la pregunta más importante es "si seremos capaces de hacerlo, más que la duda sobre si hacerlo o no".

El montañero español, que forma parte de la elite mundial del alpinismo, dio su opinión acerca de la especie de espectáculo que se ha montado alrededor de ciertas cumbres.

"Lo que hay que saber es diferenciar una cosa de la otra. Lo malo es que la gente se crea que puede ir a hacer supervivencia a un sitio de este tipo. Una cosa es el show y otra es este tipo de alpinismo", confesó.

Los tres montañeros, junto a Sebastián Álvaro, fueron recibidos en el CSD por Jaime González Castaño, director general de Deportes.

"Es una historia épica, de la que me quedo con que lo importante en la montaña no es solo llegar, sino cómo se llega. Me asombra vuestra actitud y me gusta, porque hablamos que el deporte implica una serie de valores que son imposibles de separar de su práctica", declaró.