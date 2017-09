39-41. Rams con Goff y Gurley ganan duelo de equipos californianos

Santa Clara (California, EE.UU.), 21 sep (EFE).- El mariscal de campo Jared Goff completó 22 de 28 pases para 292 yardas y tres anotaciones, y el corredor Todd Gurley avanzó por tierra con otros dos "touchdowns" que permitieron a los Rams de Los Angeles ganar a domicilio 39-41 en duelo de equipos californianos.

El partido adelantado correspondiente a la Semana 3 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) careció de calidad en su juego colectivo e individual con el pobre rendimiento que tuvieron ambas defensivas.

Aunque los Rams brillaron con su juego ofensivo ante las facilidades que le dieron los desahuciados 49ers que siguen inmerso en la mediocridad de su juego.

De esta manera, el equipo que menos puntos anotó en la NFL el año pasado luce como una escuadra completamente diferente esta temporada baja el nuevo entrenador en jefe Sean McVay gracias a una notable mejoría de juego de Goff luego de una complicada campaña de novato como primer recluta global del sorteo universitario.

Los Rams (2-1) también se han visto ayudados por las adiciones de los receptores abiertos Sammy Watkins y Robert Woods y la selección de jugadas de McVay después de anotar 107 puntos a lo largo de los primeros tres partidos.

Se trata de la segunda mejor marca en la historia del equipo, detrás únicamente de los 119 anotados por la formación del 2000 conocida como "The Greatest Show on Turf".

El triunfo no llegó fácil después de que los Rams casi desperdiciaran una ventaja de 15 puntos, cediendo dos "touchdowns" tardíos, perdiendo un balón suelto en una regreso de patada de salida y fallando en la recuperación de una patada corta.

Pero el equipo angelino consiguió frenar una conversión de 2 puntos para empatar el partido y luego aprovecharon una interferencia de pase ofensiva de Trent Taylor y una captura en cuarta oportunidad de Aaron Donald para acabar con las aspiraciones de los 49ers tras la patada corta.

El equipo de San Francisco con marca de 0-3, anotaron cinco veces después de no conseguir ninguno en las primeras dos semanas, pero de cualquier manera perdieron, en parte por un punto extra fallado por el pateador Robbie Gould que les obligó a ir por 2 en su "touchdown" final y no lograron.

Esta vez, fue una defensiva cansada la que perjudicó a San Francisco.

Luego de enfrentar 79 jugadas en una derrota por 12-9 ante los Seattle Seahawks el domingo, los 49ers parecieron quedarse sin gas en la semana corta mientras Goff contaba con receptores abiertos, especialmente en tercera oportunidad.

Los tres pases de anotación de Goff llegaron en tercera oportunidad, incluyendo uno de 13 yardas para Watkins a inicios del cuarto periodo que dio a Los Angeles una ventaja parcial de 26-41, que sería la decisiva.

Los Rams necesitaron toda esa ofensiva en una noche en la que el mariscal de campo Brian Hoyer completó 23 de 37 pases para 332 yardas, con dos envíos de anotación, una interceptación y dejó en 98,0 el índice de pasador, comparado al de 145,8 de Goff.