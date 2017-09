Todo está listo para comenzar las negociaciones de la revancha entre Golovkin y Canelo

Houston (EE.UU.), 21 sep (EFE).- Todo está listo para que este mismo fin de semana tengan la primera reunión los representantes de los púgiles, el kazako Gennady Golovkin, y el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, en busca de la pelea revancha, después que en la anterior protagonizaron un combate nulo.

Los responsables de iniciar estas negociaciones serán Oscar De La Hoya, dueño Golden Boy Promotions, que representa a los intereses de "Canelo" Álvarez.

Mientras que por parte de Golovkin estará el promotor estadounidense Tom Loeffler, que al igual que De La Hoya, definió la primera pelea entre ambos como un gran combate que al final acabó en combate nulo ante la disparidad de criterios de los jueves.

A falta de la información oficial que tendrá que ofrecer la Comisión Atlética de Nivada, la pelea entre Golovkin y Canelo dejó la tercera taquilla más lucrativa en la historia del boxeo de Las Vegas con unos ingresos de más de 30 millones de dólares.

Sólo superada por las que protagonizaron el estadounidense Floyd Mayweather Junior ante el filipino Manny Pacquiao, que dejó una ganancia de taquilla de 72 millones de dólares, y luego el pasado 26 de agosto ante el peleador irlandés de artes marciales mixtas, Conor Mcgregor, que fue de 55 millones de dólares.

Pero mientras que para el combate entre Golovkin ante "Canelo" Álvarez hubo un lleno de 22.464 aficionados, que acudieron al T-Mobile Arena, el que protagonizaron Mayweather Junior ante McGregor la asistencia oficial fue de algo más de 14.000 espectadores.

La cadena de televisión de pago HBO, que tuvo los derechos de trasmisión de la pelea entre Golovkin y Álvarez, todavía no ha dado los resultados finales de sus ventas, pero ya está confirmado que superó el millón de personas que pagaron 80 dólares por ver el combate.

Con todos estos antecedentes tanto De La Hoya como Loeffler consideran que esta vez las negociaciones, no de "revancha" sino de romper el combate nulo que se dio, sean mucho más fáciles que la primera vez, que necesitaron cerca de dos años hasta poder llegar a un acuerdo.

"Esperamos que las negociaciones vayan mejor, Canelo peleó ya 12 asaltos con Gennady (Golovkin). La taquilla es la tercera más exitosa en la historia del boxeo (en Las Vegas), el mejor evento después de una pelea de Floyd Mayweather, y en el pago por evento lo hicieron bien", valoró Loeffler.

También destacó el promotor de Golovkin que tanto su cliente como Álvarez lograron las bolsas más grandes de sus carrera profesionales y eso les debe servir de incentivo extra.

"Pero sobre todo los fanáticos quieren ver más de esta combinación", subrayó Loeffler. "Es lo mejor que se le puede ofrecer a los buenos seguidores del deporte del boxeo".

Sobre el futuro de Golovkin, Loeffler reiteró que podría hacer alguna pelea antes de volverse a enfrentar a Álvarez, pero que lo que si quieren conseguir es el enfrentarse de nuevo a Álvarez y hacer el próximo año.

No quiso hablar de ninguna fecha, pero la ideal sería que se celebrase el próximo 5 de Mayo, que será fiesta en México.

De concretarse la segunda pelea con Canelo, Loeffler aseguró que sería histórica para Golovkin dado que tendría la oportunidad de empatar las 20 defensas del título que hizo el estadounidense Bernard Hopkins, algo que sería histórico.

A pesar del resultado del combate nulo que se vivió, Loeffler confirmó que tanto el Golovkin como el preparador físico mexicano Abel Sanchez se mostraron satisfecho por el trabajo que realizaron y la pelea que dio en el cuadrilátero el campeón invicto kazako, que tiene los títulos del peso mediano, versión Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Asocación Mundial (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo "CMB).

A pesar que los jueces no le dieron el triunfo a Golovkin, todo su equipo está convencido que ganó ocho de los 12 asaltos que duró la pelea para dejar una puntuación de 116-112, que fue lo que le dieron tanto los comentaristas de televisión como la cadena HBO, que ahora tendrá de nuevo la oportunidad trasmitir también la revancha.