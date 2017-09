Las españolas Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, nuevas líderes

Málaga, 23 sep (EFE).- Las españolas Carlota Ciganda y Azahara Muñoz son las nuevas líderes del 'Andalucía Costa del Sol Abierto de España', que concluirá este domingo en San Pedro de Alcantara (Málaga), al haber desbancado del primer puesto a la gran promesa inglesa Georgia Halla en la penúltima jornada del torneo.

En el tercer día de esta competición del circuito profesional europeo (LET), en el campo del Real Club Guadalmina de esta localidad del término municipal de Marbella, la pamplonesa Ciganda y la marbellí Muñoz, vigente campeona del Abierto de España, presentaron sus credenciales al título al dominar esta jornada con 67 golpes cada una (5 bajo par).

Las dos golfistas españolas, con experiencia en la Copa Solheim y habituales del circuito americano, suman 200 golpes en total y aventajan en tres impactos a Hall, una de las máximas promesas del golf en Europa, y en cuatro a la sudafricana Lee-Anne Pace, que ganó este torneo en 2013 en el Club de Campo Villa de Madrid.

A seis golpes se encuentran otras jugadoras destacadas como la castellonense Natalia Escuriola y las suecas Camilla Lennarth y Frida Kinhult.

Azahara Muñoz, que ostenta el título de ser la primera golfista española en ganar este campeonato, el año pasado, aseguró tras la jornada que, a pesar de no haber jugado muchas rondas en el sur, "está es la mejor", aunque ha matizado que debe ser "paciente".

"Me siento cómoda y estoy jugando bien, ahora solo quiero disfrutar del momento; mañana será un nuevo día", precisó Muñoz.

- Clasificación tras la tercera jornada:

.1. Carlota Ciganda (ESP) 200 golpes (66+67+67)

... Azahara Muñoz (ESP) 200 (69+64+67)

.3. Georgia Hall (ING) 203 (65+67+71)

.4. Lee-Anne Pace (RSA) 204 (66+68+70)

.5. Natalia Escuriola (ESP) 206 (65+73+68)

+.- Camilla Lennahart (SWE) 206 (69+71+66)

+.- Frida KinHult (am) (SWE) 206 (69+70+67).