10-27. Cousins gana a Carr duelo de pasadores y Raiders pierden invicto

Oakland (EE.UU.), 24 sep (EFE).- El mariscal de campo Kirk Cousins fue muy superior a Derek Carr y los Redskins de Washington se aprovecharon para conseguir una importante victoria a domicilio de 10-27 ante los Raiders de Oakland en el último partido de la jornada dominical de la Semana 3 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Cousins completó 25 de 30 pases para 365 yardas de ganancia con tres envíos de anotación, sin interceptaciones, lo derribaron una vez en nueve oportunidades y dejó en 150,7 el índice de pasador.

El mariscal de campo estelar de los Redskins (2-1) tuvo como objetivos preferidos en la ofensiva del equipo al corredor Chris Thompson al que le dio un pase de 22 yardas para el parcial de 0-7 con el punto extra que logró el pateador Dustin Hopkins.

Luego llegaría el envío de 18 yardas al ala cerrada Vernon Davis que puso el parcial de 0-14 y el receptor abierto Josh Doctson con pase de 52 yardas aseguró el 0-21 al inicio del tercer cuarto que fue decisivo.

Esta vez Carr no pudo ser factor ganador para los Raiders (2-1), que perdieron el invicto, al completar apenas 19 de 31 pases para 118 yardas, un envío fue de anotación y le hicieron tres interceptaciones.

Además de ser derribado 4 veces en 22 oportunidades y dejó en 52,9 el índice de pasador.

El partido, al igual que había sucedido en los anteriores de la jornada se convirtió en una muestras de enfrentamiento que existe en torno a la posición de protestar durante la entonación del himno nacional, que se ha acentuado con el crítica directa del presidente Donadl Trump a los dueños y comisionado de la NFL, Roger Goodell, por no despedir a los jugadores que no respeten a los símbolos que representan a toda una nación.