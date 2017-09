Alejandro Blanco, sobre Madrid 2032: "Ese sueño no debe abandonarse"

Madrid, 25 sep (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha considerado muy positiva la designación de París y Los Ángeles como sedes para los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028 y espera que Madrid pueda tener también su oportunidad en la siguiente edición.

En declaraciones realizadas a EFE, Blanco ha calificado la elección de las sedes como un "grandísimo acierto".

"Son ambas unas candidaturas extraordinarias en dos ciudades muy importantes y en dos países que son punteros en el mundo, así que no tengo ninguna duda de que esta elección ha sido muy buena para el movimiento olímpico y para el deporte en general", ha dicho.

Además, el presidente del COE cree que el proyecto de que Madrid celebre unos Juegos Olímpicos debe continuar. Ha dicho que "ese sueño no debe abandonarse" porque podría ser muy beneficioso tanto para la ciudad como para España.

"La inversión es totalmente recuperable en sentido positivo porque genera mucho dinero para el país, genera muchos puestos de trabajo y mejora la imagen tanto exterior como interior de España", ha explicado Blanco tras la firma en Madrid de un acuerdo de patrocinio entre el COE y Toyota.

En caso de que Madrid intentara optar a ser la sede de los Juegos Olímpicos de 2032, Alejandro Blanco ha dicho que no se comenzaría a preparar nada hasta 2025.