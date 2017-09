Español Villanueva, "avergonzado" tras la polémica por seguir de pie el himno EE.UU.

Washington, 26 sep (EFE).- El jugador español de los Pittsburgh Steelers Alejandro Villanueva se mostró "avergonzado" por haber dejado mal a su equipo por ser el único de la plantilla que se mantuvo de pie durante el himno nacional, en medio de la ola de protestas que vive este deporte por racismo.

"Dejé mal a mis compañeros y es mi culpa, solo mía", dijo Villanueva, de 29 años, nacido en EEUU de padres españoles, al comentar la polémica surgida en declaraciones que recoge hoy la prensa local.

"Desafortunadamente, puse a mis compañeros en un aprieto, de manera no intencionada. Cada vez que veo esa imagen mía, solo en pie, me siento avergonzado", explicó en el deportista en conferencia de prensa.

Villanueva dijo que la situación se produjo "por accidente", y que la idea era que estuviese acompañado por los capitanes, entre ellos el mariscal de campo Ben Roethlisberger, pero que el tumulto en el túnel de vestuarios dio lugar a que lo hiciese en solitario.

Curiosamente, desde el día del partido las ventas de su camiseta con el número 78 se han disparado y han sobrepasado en la tienda de la liga a las de algunas de las grandes estrellas de la Liga de Fútbol Americano (NFL).

Los Pittsburgh Steelers no salieron el domingo al campo de juego como parte del rechazo en la NFL por los comentarios del presidente, Donald Trump, quien instó a los dueños de los equipos a despedir a los jugadores críticos que protesten por la violencia policial contra los afroamericanos colocando una rodilla en tierra o entrelazando sus brazos durante la interpretación del himno.

Villanueva fue el único jugador de su equipo que escuchó de pie el himno nacional en el túnel de vestuarios antes del partido de los Steelers contra los Chicago Bears en Chicago (Illinois).

Antes de incorporarse a la NFL, se graduó en la prestigiosa academia militar de West Point, ascendió al grado de capitán en el Ejército de Tierra de EEUU y estuvo destinado en tres ocasiones en Afganistán, por lo que tiene varias medallas de reconocimiento por su servicio militar.