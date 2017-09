Altuve alcanza otra marca individual; destacan Cruz, Puig y Cano con el bate

Houston (EE.UU.), 28 sep (EFE).- El segunda base venezolano José Altuve volvió a ser protagonista en la jornada del béisbol profesional de las Grandes Ligas al conseguir por cuarta temporada consecutiva llegar a los 200 imparables.

Hazaña que alcanzó durante el partido que su equipo de los Astros de Houston ganaron por paliza de 12-2 ante los Vigilantes de Texas, que fueron barridos y están eliminados de la fase final.

Con un sencillo en el primer episodio, el toletero venezolano se convirtió en apenas el cuarto bateador derecho en la historia de las mayores con cuatro campañas corridas con 200 indiscutibles.

El último bateador derecho con al menos cuatro campañas al hilo con 200 imparables fue Michael Young, quien lo hizo cinco años consecutivos con los Vigilantes entre 2003-07.

Los otros fueron Kirby Puckett con los Mellizos de Minnesota (1986-89), y Al Simmons con los Filis de Filadelfia y los Medias Blancas de Chicago (1929-33).

Si Altuve termina la temporada como líder de la Liga Americana en imparables, será el primer jugador en la historia que encabeza la Americana o la Nacional en indiscutibles en cuatro temporadas consecutivas.

Mientras que el dominicano Nelson Cruz hizo también mostró el poder ofensivo e hizo sonar su bate para conseguir el trigésimo octavo cuadrangular en lo que va de temporada.

El cubano Yasiel Puig no quiso quedarse atrás y desapareció la pelota del campo, al igual que el dominicano Robinson Canó.

Cruz mandó la pelota a la calle contra el abridor Kendall Graveman y no fue suficiente a la hora de que su equipo, los Marineros de Seattle evitasen la derrota por 5-6 ante los Atléticos de Oakland.

Canó (23) también la desapareció en la octava contra el relevo Chris Hatcher, con un corredor.

Puig pegó el primero de tres jonrones de los Dodgers de Los Ángeles, que blanquearon 10-0 a los Padres de San Diego.

El toletero cubano llegó a los 27 cuadrangulares después de botar la pelota en la quinta entrada contra el abridor Clayton Richard, sin corredores por delante, con dos "outs" en la pizarra.

El abridor dominicano Luis Severino trabajó seis episodios, tuvo el apoyo de tres jonrones en la sexta y los Yanquis de Nueva York pusieron números de 6-1 en la pizarra sobre los Rays de Tampa Bay.

Los Yanquis, que ya poseen comodín, serían anfitriones del juego de comodines en caso de no ganar la división y Severino abriría la serie.

Severino (14-6) trabajó seis, permitió cuatro hits, jonrón y carrera, dio una base y ponchó a nueve, enfrentó a 22 bateadores con 91 envíos, 66 de strike, y puso en 2.98 su efectividad.

Su compatriota el segunda base Starling Castro (16) mandó la pelota a la calle en la sexta contra Matt Andriese, solitario.

Por los Rays el paracorto Adeiny Hechavarria (7) hizo sonar el tolete en la quinta contra Severino, solo, sin outs en la entrada.

El bateador designado dominicano Hanley Ramírez se voló la barda en el triunfo de los Medias Rojas de Boston por 10-7 sobre los Azulejos de Toronto.

Ramírez (23) consiguió vuelacercas en el tercero contra el abridor mexicano Marco Estrada, solitario, sin outs en la pizarra.

Los Azulejos tuvieron a su compatriota José Bautista (23) como destacado en el la ofensiva al pegar vuelacerca con un corredor en circulación ante el abridor Rick Porcello.

El guardabosques dominicano Teoscar Hernández (8) siguió encendido con el bate al conseguir cuadrangular contra Brandon Workman y un corredor en circulación.

El receptor brasileño Yan Gomes pegó de cuatro esquinas en el triunfo de los Indios de Cleveland, que dieron cuenta por 4-2 de los Mellizos de Minnesota.

Gomes (14) logró cuadrangular en el sexto episodio, bambinazo solitario, contra el relevo Michael Tonkin, cuando sólo había un "out" en la pizarra.

Los Mellizos recibieron el apoyo del paracorto dominicano Jorge Polanco (13) que colocó la pelota por encima de la barda en el noveno contra el cerrador Cody Allen cuando había un corredor en circulación.

El guardabosques dominicano Gregory Polanco empalmó jonrón en el triunfo de los Piratas de Pittsburgh por 5-3 sobre los Orioles de Baltimore.

Polanco (11) mandó la pelota fuera del parque en el segundo episodio contra su compatriota el abridor Gabriel Ynoa, sin corredores en circulación ni "outs".

El relevo puertorriqueño Yacksel Ríos, de 24 años, se apuntó la victoria de los Filis de Filadelfia por 7-5 sobre los Nacionales de Washington.

Ríos (1-0) ganó en dos tercios de entrada, permitiendo imparable, dio dos pasaportes y ponchó a dos bateadores rivales.

El cerrador dominicano Héctor Neris (26) se apuntó salvamento en una entrada, ponchando a dos.

El guardabosques brasileño Paulo Orlando conectó su primer jonrón, con un corredor por delante, y los Reales de Kansas City derrotaron 7-4 a los Tigres de Detroit, en duelo de equipos que están ya eliminados de la fase final

Orlando (1) la mandó a la calle en el séptimo con un corredor contra el relevo Drew VerHagen, cuando había dos outs en la pizarra.