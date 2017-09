Lidia Valentín: ´Espero que me entreguen las medallas antes de final de año´

Madrid, 28 sep (EFE).- La haltera española Lidia Valentín, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, aseguró hoy que espera que "antes de final de año" le entreguen las medallas de oro de Londres 2012 y plata de Pekín 2008 tras las descalificaciones de sus rivales por dopaje.

"Queremos esas medallas nuevas, auténticas y a estrenar. Sé que está en proceso, lo último que sé es que antes de que finalice el año me las entregarán, harán los actos pertinentes. Entiendo que serán dos actos, porque son dos medallas que no tienen nada que ver una con la otra. Tengo muchas ganas de cerrar este capítulo", aseguró la deportista española en un acto publicitario en Madrid.

Valentín dijo que tiene "muchas ganas" de afrontar el próximo Mundial que se disputará en California en noviembre, en una comparecencia ante los medios de comunicación antes de impartir una clase colectiva de levantamiento de peso para 150 personas en Madrid dentro de una campaña de uno de sus patrocinadores.

Durante el acto vio un vídeo del momento de la levantada que le dio el bronce olímpico en Río.

"En el momento en que salgo a hacer el movimiento y sé que si lo hago era medalla, no sabía el color. Cuando la suelto y sé que voy a subir al podio y tocar una medalla, fue algo increíble. Después de lo que había pasado, la lesión... Fue algo maravilloso, mágico, la medalla de bronce. Te das cuenta de que los sueños se hacen realidad", rememoró

Valentín impartió una clase de levantamiento de peso para un centenar de personas en Madrid como parte de la campaña 'Persigue tu sueño. Supera los obstáculos', de la marca de neumáticos Bridgestone, que tiene a la haltera leonesa como protagonista de esta campaña junto al triatleta Javier Gómez Noya y el base de baloncesto Sergio Rodríguez.

"Gracias a la campaña podemos dar visibilidad a nuestros deportes, en mi caso la halterofilia, y acercar el deporte y los valores a las personas", comentó en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por el director de mercadotecnia de Bridgestone, Luis Miguel Álvarez.

La clase fue solidaria, a beneficio de la fundación Juegaterapia, que instala juegos infantiles en los hospitales oncológicos y recibirá un euro por cada kilogramo levantado por los participantes.