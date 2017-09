Astros impiden coronación Medias Rojas; Yanquis no aprovechan; ganan Indios

Houston (EE.UU.), 29 sep (EFE).- El duelo por definir al campeón de la División Este de la Liga Americana continuó una jornada más sin que los Medias Rojas pudiesen conseguirlo después de recibir paliza por parte de los Astros de Houston, aunque los Yanquis de Nueva York perdieron y no aprovecharon tampoco la oportunidad de recortar distancias.

El venezolano José Altuve, líder de bateo en las mayores, aportó tres de los 17 imparables con que los Astros aplazaron 12-2 a los Medias Rojas.

El puertorriqueño Carlos Correa añadió cuatro imparables, y los Astros pusieron fin a la faena del abridor venezolano Eduardo Rodríguez en el segundo episodio.

Con la derrota, Boston no logró asegurar aun lo que sería su segundo título consecutivo en la División Este. Nunca ha conseguido banderines en años seguidos.

Sin embargo, el tropiezo no trajo mayores consecuencias para los Medias Rojas, que tienen garantizado al menos el empate en la cima divisional cuando concluya la campaña, pues los Yanquis cayeron por 9-6 ante los Rays Tampa Bay.

Un triunfo más de Boston u otra derrota de los Yanquis definirá quién es monarca divisional y quién va a la postemporada como comodín con la ventaja de campo.

En caso de empate, ambos equipos disputarían un encuentro el lunes en Nueva York.

El rival del equipo que avance directamente a la serie divisional será probablemente Houston.

Altuve pegó dos sencillos y su trigésimo noveno doblete para elevar a .350 su promedio de bateo. Brad Peacock (13-2) toleró dos carreras y cuatro imparables en cinco entradas, durante los que repartió dos ponches y un boleto por los Astros, campeones de la División Oeste.

El jardinero novato Aaron Judge pegó su jonrón número 51 en lo que va de temporada para dar una ventaja temprana a los Yanquis, que al final perdieron 9-6 ante los Rays.

Los Yanquis siguieron tres juegos detrás de los Medias Rojas cuando a cada equipo le restan tres compromisos en la temporada, y ambos tienen asegurado un boleto a los playoffs.

Brett Gardner, Greg Bird y el emergente Aaron Hicks aportaron también cuadrangulares por Nueva York.

El venezolano Wilson Ramos disparó un vuelacerca ante Sonny Gray (10-12) durante un ataque de siete anotaciones en el quinto episodio por los Rays, que habían perdido tres compromisos consecutivos.

El taiwanés Chin-Wei-Hu (1-1) lanzó una entrada y logró su primera victoria en las mayores.

El abridor venezolano Carlos Carrasco estuvo dominante desde el montículo y lideró el triunfo de 5-2 que consiguieron los Indios de Cleveland ante los Mellizos de Minnesota.

El derecho criollo abanicó a 14 bateadores, mientras que el receptor boricua Roberto Pérez y Jason Kipnis aportaron sendos cuadrangulares de dos carreras y pusieron el bateo oportuno y ganador.

La victoria fue la número 100 en lo que va de temporada y acerca a los Indios a conseguir la mejor marca en la Liga Americana en la lucha que mantienen con los Astros de Houston, que esta noche juegan ante los Medias Rojas de Boston.

Carrasco (18-6) dominó a una alineación de Minnesota repleta de suplentes y jugadores ascendidos de las menores, unas cuantas horas después que los Mellizos aseguraron su boleto de segundo comodín para estar en los playoffs.

El abridor venezolano permitió seis imparables, todos sencillos, en ocho entradas y un tercio de trabajo en el montículo.

Carrasco también empató con su compañero Corey Kluber y con Jason Vargas, de los Reales de Kansas City, como los lanzadores con más triunfos en la Liga Americana.

El puertorriqueño Pérez logró su octavo cuadrangular de la temporada en la séptima entrada, para dar ventaja parcial de 4-0 a los Indios.

Junto a Pérez, que se fue de 3-1, anotación y dos impulsadas, su compatriota Francisco Lindor tuvo de 4-2, con una anotada.

La derrota fue para el relevista Trevor Hildenberger (3-3) que trabajó una entrada y cedió dos imparables con dos carreras limpias además de abanicar a un bateador rival.

Rob Brantly empató la pizarra con un jonrón en el octavo episodio y Tim Anderson anotó la carrera de la ventaja en el juego que los Medias Blancas de Chicago ganaron 5-4 a los Angelinos de Los Ángeles.

Anderson anotó desde la inicial gracias a un sencillo del dominicano Rymer Liriano. El jardinero Ben Revere lanzó a la intermedia y Anderson estuvo alerta para correr hacia el plato, al que arribó fácilmente frente al relevista Jesse Chávez (7-11).

Daniel Norris lanzó cinco entradas sin aceptar anotación, para conseguir su primer triunfo en más de tres meses, y los Tigres de Detroit rompieron su peor racha de la campaña, de nueve derrotas consecutivas, al imponerse 4-1 sobre los Reales de Kansas City.

Norris (5-8) permitió dos imparables en cinco entradas. Tenía un récord de 0-4 en cuatro aperturas y cuatro relevos después del 16 de junio, cuando venció a los Rays.

Ryon Healy bateó un sencillo de dos carreras en la sexta entrada para romper el empate, y los Atléticos de Oakland vencieron 4-1 a los Vigilantes de Texas.

La victoria fue la quinta seguida de los Atléticos en parque ajeno. En contraste, los Vigilantes perdieron por séptima ocasión en fila, su peor racha desde que sufrieron ocho derrotas seguidas en el 2015.