La española Belén Mozo, con hoyo en uno incluido, domina en Auckland

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- La española Belén Mozo completó una segunda vuelta excepcional en el Abierto de Nueva Zelanda, que se disputa en Auckland, en la que incluso logró un hoyo en uno en el trece.

La gaditana presentó una tarjeta con 64 golpes para un total de 130, con lo que aventaja en cinco impactos a la estadounidense Emily Tubert, la sueca Magdelene Sangstrom y la canadiense Brooke M. Henderson, que no pudieron resistir su ritmo.

La española hizo ocho 'birdies' y dicho hoyo en uno, y tan solo cometió un doble 'bogey' en el 17. De no haber fallado ahí su diferencia sería incluso mayor.

Mozo se mostraba encantada de haber logrado su quinto hoyo en uno en competición y aseguraba que "cuando se consigue un marcador así todo parece fácil", así como admitió que jugó "muy fácil", golpeó la bola muy bien y todo le salió perfecto.

Mientras tanto, Beatriz Recari firmó 70 y con 137 está en el grupo de jugadoras que ocupan la novena plaza, al contrario que María Parra, que no pudo superar el corte con 151.

- Clasificación:

.1. Belén Mozo (ESP) 130 (66+64) (-14)

.2. Emily Tubert (USA) 135 (70+65)

.+. Madelene Sangstrom (SWE) 135 (68+67)

.+. Brooke M. Henderson (CAN) 135 (65+70)

.5. Thidapa Suwannapura (THA) 136 (70+66)

.+. Jing Yan (CHN) 136 (70+66)

.+. Mariajo Uribe (COL) 136 (68+68)

.+. Amy Boulden (PDG) 136 (66+70)

.9. Beatriz Recari (ESP) 137 (67+70=