Los seguidores de los Ravens firman una petición que autorice a quitar la estatua de Ray Lewis

Baltimore (Maryland, EE.UU.), 28 sep (EFE).- La crisis de las protestas de los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) se agudiza después que los aficionados han comenzado a reivindicar su derecho de no aceptar las ofensas que ellos consideran hacen los profesionales que se arrodillan durante el himno nacional y ahora el protagonista es Ray Lewis.

El exapoyador All Pro de los Ravens, que el domingo, en Londres, se unió a los jugadores del equipo para protestar de rodillas durante el himno nacional de Estados Unidos, mientras que se pusieron de pie cuando se entonó el de Inglaterra, ha provocado el rechazo de los aficionados que quieren que le retiren la estatua que tiene colocado en el M&T Bank Stadium, de Baltimore.

La Maryland Stadium Authority ha incrementado la seguridad alrededor de la estatua de Lewis después que se recibió una petición a través de internet en la que se piden firman para que sea retirado el monumento.

La petición realizada en change.org ha recibido más de 50.000 firmas hasta el jueves por la mañana.

El personal de seguridad extra ha estado en el lugar desde el domingo por la tarde, indicó un portavoz de la Maryland Stadium Authority al Baltimore Sun.

Sin embargo, los Ravens no han querido hacer ningún comentario oficial, pero fuentes cercanas al equipo han mostrado su preocupación por el cariz que está tomando la polémica y el enfrentamiento de jugadores contra el presidente Donald Trump, dado que en lugar de buscar un entendimiento cada día va a peor.

El domingo pasado, Lewis se unió a 13 jugadores de los Ravens arrodillándose durante el himno nacional antes de la derrota humillante de los Ravens, 44-7, frente a los Jaguars de Jacksonville en el Wembley Stadium.

Los jugadores de los Ravens dijeron que estaban protestando los comentarios recientes del presidente Trump que los dueños de la NFL deberían despedir jugadores que no se levantan durante el himno.

Lewis para tratar de justificar su acción dijo que su intención fue la de rezar junto a los jugadores.

"Me coloqué sobre las rodillas --ambas rodillas-- así puedo simplemente honrar a Dios en medio del caos", indicó Lewis en "Inside the NFL" de Showtime.

Sin embargo, los aficionados de los Ravens, a través de las redes sociales, le han respondido a Lewis, que para rezar lo podía haber hecho perfectamente dentro del vestuario.

La reacción posterior ha sido que Lewis y su estatua comienzan a ser mal vistos entre los seguidores de los Ravens, algo que está sucediendo de forma generalizada con el restos de los profesionales que protestan a través de todo el país.