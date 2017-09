26-30. Ademar León se complica sus opciones europeas en su peor versión

León, 30 sep (EFE).- El Abanca Ademar encajó su segunda derrota consecutiva de la semana, tras la liguera ante el Barcelona, y complicó mucho sus opciones de clasificación en la Liga de Campeones después de su tropiezo (26-30) ante un Elverum Handballa noruego que aún no había puntuado y ahora le sobrepasa en la clasificación.

El juego combinativo noruego rompió a placer el 6-0 defensivo ademarista y luego el 5-1, y el equipo español estuvo siempre a remolque en el marcador y con su versión más espesa desde hace tiempo, con varios de sus jugadores fundamentales desconocidos.

Las tres primeras pérdidas noruegas parecían pronosticar una sangría ademarista al contragolpe, pero los leoneses repitieron el guión de su rival igualando en los errores, en su caso, con inocentes lanzamientos en claras posiciones, convirtiendo al guardameta Morten Nergaard en protagonista.

Muy pronto Rafael Guijosa tuvo que empezar a variar su primera línea y también parar el partido ante la falta de puntería de sus artilleros, pero los cambios, lejos de mejorar el panorama, lo empeoraron porque la defensa nórdica se multiplicó, fortificándose desde la portería.

Solo Vladimir Cupara mantenía al equipo, pero tanto atasco acabó traduciéndose en un parcial de 0-4, gracias también al juego con mucha penetración y movilidad de Elverum, lo que obligó de nuevo a Guijosa a solicitar tiempo muerto cuando la diferencia noruega se fue hasta los tres goles.

Todavía se ampliaría un poco más (6-10, minuto 23), pero la primera exclusión visitante permitió descontar la renta con Rodrigo Pérez y su valentía como casi único argumento para romper a un rival con una defensa de tantas ayudas, llegando al descanso con ventaja visitante (10-12).

La segunda parte comenzó más preocupante, si cabe, para los leoneses que, a pesar de ver portería, se mostraban mucho más endebles en defensa ante un equipo que sacaba mucho más provecho de sus penetraciones que de un escaso poder de lanzamiento.

Pero Ademar tiene un espíritu que, cuando aparece, es capaz de desarbolar al rival más pintado y si éste además se encuentra con una doble inferioridad, el camino hacia la remontada se hace más llano y dos goles de sus extremos canteranos devolvió la igualada (16-16).

Pero solo fue un oasis en un desierto de atolondramiento ademarista, porque de inmediato un Elverum crecido volvía a recuperar rentas de tres goles (18-21) a poco más de once minutos para el final.

Guijosa buscó ya soluciones donde no las había con un siete inédito con una primera línea improvisada con Rodrigo, Vejin -que respondió con goles- y Simonet, junto con los dos extremos menos habituales, pero el rival ya estaba pletórico de confianza para recuperar su máxima renta de cuatro goles (20-24, minuto 53).

Hasta el final fue un quiero y no puedo del equipo leonés, que acabó encajando una derrota por un margen también peligroso ya que estará obligado a ganar fuera de su pista e intentar enjugar esta desventaja.

- Ficha técnica:

26 - Abanca Ademar (10+16): Cupara (Biosca); Mario López (4, 3 p), Vieyra (4), Carou (-), Piñeiro (3), Costoya (3), Juanín García (-); Simonet (1), Acacio Marqués (-), Vejin (4), Rodrigo Pérez (2), Jaime Fernández (3), Pesic (-), Gonzalo Pérez (2).

30 - Elverum Handball (12+18): Nergaard; Lindboe (4, 1 p), Mehl (-), Borresen (3), Poklar (5), Frederiksen (7), Gulliksen (3); Burud (2), Hannich (3, 1 p), Jonsson (-), Ekren (1), Thorsteinsson (-), Orsted (2).

Marcador cada cinco minutos: 2-1, 4-3, 5-4, 6-7, 7-10, 10-12 (descanso); 12-15, 15-16, 17-17, 19-22, 22-25, 26-30 (final).

Árbitros: Freitas y Carvalho (Portugal). Excluyeron por dos minutos a Gonzalo Pérez y Jaime Fernández, por el Ademar; y a Burud (2), Hannisch y Lindboe, por el Elverum.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones, grupo C, disputado en el palacio municipal de deportes de León ante unos 2.500 espectadores.