17-24. España encarrila su clasificación para el Europeo

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- La selección española femenina de balonmano encarriló su clasificación para el Europeo de Francia 2018 al vencer este domingo por 17-24 a la de Lituania y demostró la madurez necesaria para imponerse en un áspero partido, pese al relevo generacional en el que está inmersa.

De hecho, el conjunto español no pudo decantar el duelo a su favor hasta que faltaban menos de ocho minutos para el final, gracias a una exclusión de la central lituana Marija Gedroit que destapó todas las carencias que Lituania había ocultado tan bien hasta entonces.

España no desaprovechó esa superioridad numérica para abrir una brecha de tres tantos (17-20) en el marcador que propicio el despegue definitivo de las de Carlos Viver, que se alzaron finalmente con la victoria por un claro 17-24.

Un abultado resultado que nadie hubiera podido prever apenas diez minutos antes, cuando las "guerreras" parecían abocadas a un dramático desenlace, incapaces de contrarrestar la superioridad física de Lituania, que hizo valer su mayor peso y estatura para mantener nivelado en todo momento el tanteador.

Un problema que sirvió para comprobar la madurez del equipo español, que a falta de diez minutos para la conclusión marchaba empatado (17-17) ante una selección, a priori, inferior, pero que ya había demostrado su competitividad al empatar (26-26) el pasado miércoles en su visita a Alemania.

Sin piezas clave en los últimos años como Marta Mangué o Macarena Aguilar, a las que Viver decidió reservar en esta convocatoria, España debía demostrar si la nueva hornada de "guerreras" estaba preparada para solventar el desafío.

Una incógnita que la selección resolvió con nota, como en el caso de la pivote Paula García, una de las novedades en la lista de Carlos Viver, que justificó su presencia con tres tantos en la segunda mitad que sirvieron para solventar las dudas que España vivió por momentos en ataque.

Aunque quizá lo más positivo para el conjunto español fue la madurez y la calma que mostró en todo momento para no dejarse arrastrar por los nervios en un partido que se iba complicando según se acercaba su conclusión.

España aprovechó su momento, la exclusión de Marija Gedroit, para plasmar sobre la pista y, sobre todo, en el marcador la distancia que a día de hoy separa a ambas selecciones.

Con un jugadora más sobre la pista, la selección española aumentó un punto su intensidad defensiva, lo que le permitió recuperar dos balones que la situaron con una renta de tres goles (17-20) a poco más de cinco minutos para la conclusión.

Un tiempo en el que España no aflojó, impidiendo a Lituania sumar un solo tanto en los ocho últimos minutos, a la vez que dotaba a su ataque de la fluidez necesaria para que Alexandrina Cabral y Carmen Martín encontrasen los espacios necesarios par sellar definitivamente el triunfo (17-24) español.

España, que ya se impuso en la primera jornada de la fase de clasificación por 35-16 a Turquía, se afianza en la primera plaza del grupo 6 tras contar sus partidos por victorias.

- Ficha técnica:

17 - Lituania: Kvedariene; Sadauskaite (-), Gedroit (1), Jurgutyte (1), Ivanauskaite (9, 5p), Kavaliauskaite (-) y Bernataviciute (1) -equipo inicial- Stukaite (ps), Lubyte (-), Satkauskaite (3, 1p), Sidlauskyte (1), Kniubaite (-), Verbovik (1), Rinkeviciute (-), Gudaityte (-) y Vareikiene (-)

24 - España: Navarro; Carmen Martín (6), Mireya González (1), Nuñez (-), Lara González (-), Cabral (8, 3p) y González de Garibay (1) -equipo inicial- Carrera (ps), Arderius (-), Jennifer Gutiérrez (1), Etxeberria (-), Paula García (3), Pena (4, 1p), Almudena Rodríguez (-), Musons (-) y Sans (-)

Marcador cada cinco minutos: 3-0, 4-2, 5-5, 6-7, 7-8 y 9-9 (Descanso). 10-11, 13-12, 15-16, 17-17, 17-20 y 17-24 (Final)

Árbitros: Alpaidze y Berezkina (RUS). Excluyeron por dos minutos a Kavaliauskaite y Gedroit, por Lituania; y a Musons y Almudena Rodríguez, por España.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo 6 de la fase de clasificación para el Europeo de Francia 2018 disputado en el Alytaus Arena de Alytus (Lituania).