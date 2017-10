30-33. Newton y los Panthers dan la sorpresa con el triunfo ante los Patriots

Foxborough (Massachusetts, EE.UU.), 1 oct (EFE).- La sorpresa saltó en la jornada dominical de la Semana 4 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) con el triunfo a domicilio por 30-33 de los Panthers de Carolina ante los Patriots de Nueva Inglaterra, actuales campeones del Super Bowl, que perdieron el segundo partido en su campo.

El pateador Graham Gano convirtió un gol de campo de 48 yardas mientras expiraba el tiempo, que fue el que hizo la diferencia en el marcador final.

La patada de la victoria sirvió como redención para Gano, quien erró un punto extra en el tercer cuarto.

Los Patriots, que suelen ser casi imbatibles en su campo del Gillette Stadium, vivieron por segunda vez desde el 2012 que el mariscal de campo Tom Brady ha perdido dos inicios en casa dentro de una misma temporada.

Por su parte, el pasador estelar de los Panthers, Cam Newton, tiró para tres pases de touchdown y corrió para uno más, lo que le permitió tener la mejor actuación en mucho tiempo.

Jonathan Stewart avanzó con el balón por tierra en 14 ocasiones para 68 yardas y superó a DeAngelo Williams como líder corredor de todos los tiempos de la franquicia.

Newton finalizó con 22 pases completos de 29 intentos para 316 yardas y una interceptación, destrozando a una defensiva de New England que estaba cediendo los peores totales de la liga con 461 yardas y 31.7 puntos por encuentro.

Los Patriots forzaron un par de entregas de balón, pero tuvieron problemas para contener a los receptores abiertos de los Panthers con los que Newton siempre pudo hacer contacto.

Los Panthers (3-1) acabaron el partido con 444 yardas totales, marcando el cuarto partido consecutivo en que los Patriots han permitido al menos 300 yardas, algo que no es la mejor señal en la defensiva de los actuales campeones del Super Bowl.

Brady completó 32 de 45 pases para 307 yardas con dos anotaciones, que esta vez no fueron suficientes a la hora de asegurar la victoria.

Newton acabó con 130,8 de índice pasador por 104,6 que tuvo Brady, que fue derribado tres veces por dos del estelar de los Panthers.