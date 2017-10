La suspensión de nueve países, un paso para salvar el ultimátum del COI

Madrid, 2 oct (EFE).- La suspensión de nueve federaciones nacionales por acumular al menos tres casos de dopaje es la última medida emprendida por la Internacional de Halterofilia para cumplir con las acciones contundentes de limpieza que le exige el COI antes de diciembre, para no excluirla de los Juegos Olímpicos de 2024.

Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Moldavia, Kazajistán, Rusia, Turquía y Ucrania son los nueve países sancionados durante un año de todas las competiciones internacionales y que, por tanto, no disputarán los Campeonatos del Mundo del próximo noviembre en Anaheim (Estados Unidos).

El reanálisis de las muestras congeladas de los deportistas participantes en los Juegos de Pekín 2008 y Londres 2012 ha sacado a la luz 49 positivos en halterofilia. Aquellos países con tres o más casos estarán un año fuera de toda competición internacional.

"La incidencia del dopaje en algunas áreas es inaceptable", ha dicho el presidente de la Federación Internacional, el húngaro Tamas Ajan.

Dos de los nueve países suspendidos, China y Kazajistán, fueron los que más medallas ganaron en las pruebas de halterofilia de los Jugos Olímpicos de Río 2016. Los levantadores chinos ganaron siete y los kazajos, seis.

Armenia y Bielorrusia se hicieron con dos y Turquía con una medalla.

Las federaciones de Bulgaria y Rusia ya habían sido excluidas de Río, también por reiterados positivos por dopaje.

El pasado mes de junio el COI dio un ultimátum a la Federación, que debe presentar en diciembre un informe "convincente" sobre cómo va a solucionar "el problema del dopaje masivo".

El COI ya envió "una señal muy fuerte" al reducir su cuota de participación en Tokio 2020 en 64 atletas respecto a 2016.

No obstante, la Sesión que el organismo olímpico celebró hace dos semanas en Lima aprobó replicar en los Juegos de Tokio el programa deportivo de Río 2016 (con la halterofilia) solo si las federaciones "cumplen el Código Mundial Antidopaje".

Al contrario que en atletismo, deporte en el que la suspensión del equipo ruso por dopaje no impide que deportistas probadamante limpios compitan a título individual, esta figura no está contemplada en la halterofilia.

Ningún representante de los países sancionados podrá acudir el mes próximo a los Mundiales.