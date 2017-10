Correa, J.D. Martínez, Chapman y José Martínez acaban temporada premiados

Houston (EE.UU), 3 oct (EFE).- La aportación y el protagonismo de los peloteros latinoamericanos estuvo presente hasta el final de la temporada regular en las Grandes Ligas con el boricua Carlos Correa, el estadounidense cubano J.D.Martínez, el cubano Aroldis Chapman y el venezolano José "Cafetito" Martínez, que se hicieron merecedores a premios individuales.

Correa, torpedero estelar de los Astros, fue elegido como el Jugador de la Semana de la Liga Americana. Es la tercera vez que es reconocido con el premio semanal tras llevarse el galardón dos veces en el 2016.

El joven pelotero boricua encabezó el Joven Circuito en la mayoría de las categorías ofensivas la semana pasada con un promedio de .520 (primero), 10 impulsadas (primero), tres jonrones (segundo), 1.040 de slugging (tercero) y par de remolques decisivos.

También tuvo dos partidos con cuatro imparables y estableció una marca personal con su vigésimo cuarto vuelacercas.

El boricua se destacó en la última serie de la campaña contra los Medias Rojas de Boston, bateando de 10-6, doblete, cuadrangular y tres impulsadas.

"Me ha impresionado porque se siente más cómodo", señaló el piloto de Houston, A.J. Finch. "Su timing mejora más y más. Estoy ansioso por ver esa clase de turnos. Está hecho para momentos importantes".

Martínez, el cañonero de los Diamondbacks de Arizona, coronó su actuación en la ronda regular siendo condecorado como Jugador del Mes de la Liga Nacional por su actuación en septiembre.

Durante ese período de competición, Martínez será recordado entre los mejores de la historia del equipo de Arizona al romper la marca de su compatriota Luis González de 13 cuadrangulares en un mes (abril del 2001) con 16 bambinazos, la mayor en las Grandes Ligas en septiembre.

Martínez también encabezó ambos circuitos con 36 impulsadas, .950 de slugging y 1.382 de OPS.

La guinda sobre el pastel para Martínez llegó el 4 de septiembre, cuando se convirtió en el decimoctavo jugador de la historia en dar cuatro jonrones en un juego, al lograrlo ante los Dodgers de Los Angeles.

Adquirido en julio por traspaso de los Tigres de Detroit a cambio de tres prospectos, Martínez bateó .302/.366/.741 con 29 jonrones en 62 juegos por los D-backs. Será agente libre al terminar presente la temporada.

Es la primera vez que Martínez gana el premio al Jugador del Mes desde que esta en la competición de las Grandes Ligas.

Otro cubano, el cerrador Chapman, de los Yanquis de Nueva York, se llevó los honores de ser el Relevista del Mes en la Liga Americana.

Chapman no concedió carreras en septiembre, permitió apenas tres imparables y otorgó sólo dos pasaportes en 12 entradas tras recuperar el puesto de apaga fuegos de los Yanquis.

El zurdo retiró a 36 de 41 bateadores con 17 ponches, controló a sus oponentes a promedio de .077 y consiguió seis rescates en 11 presentaciones desde el montículo.

Por su parte, José Martínez, de los Cardenales de San Luis, se convirtió en el ganador del premio de Novato del Mes en la Liga Nacional.

El toletero venezolano fue nombrado Novato del Mes en la Liga Nacional tras un sólido septiembre en el que hizo que los Cardenales se mantuviesen en la lucha por estar en la fase final, que al final no pudieron conseguir.

"Cafecito" bateó .353/.433/.553 en 25 juegos entre septiembre y octubre, con cuatro jonrones y 18 carreras empujadas. Sus 30 hits y .986 de OPS encabezaron a los Cardenales en ese trecho. Hubiese podido sumar más de no ser porque perdió tres juegos entre el 23 y el 25 de septiembre con un tirón en el pulgar izquierdo.

El jardinero y primera base de 29 años se embasó en cada uno de los juegos que disputó en el mes, sumando un boleto en los cuatro encuentros en los que no pegó imparables.

Martínez es el segundo jugador de los Cardenales que gana el premio este año. Paul DeJong lo conquistó en julio, y confirmó que puede ser un jugador decisivo en la ofensiva dentro del equipo de San Luis de cara a la próxima temporada.