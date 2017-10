La camiseta de Aaron Judge, la más vendida durante la temporada regular

Nueva York (EE.UU.), 3 oct (EFE).- El jardinero novato Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, recibió la buena noticia de ser su camiseta la más popular y la que más se vendió durante la temporada regular de las Grandes Ligas.

El gran poder ofensivo de Judge, que le permitió alcanzar los 52 cuadrangulares, mejor marca en la historia de las Grandes Ligas para un novato, hizo la diferencia a favor de Judge, que a pesar del bajón después que concluyese el descanso del Fin de Semana de las Estrellas, se volvió a reencontrar con el bate encendido en la recta final de la temporada regular.

La camiseta con el número 99, que es la que viste Judge, le permitió ser el segundo novato con la más popular al final del año, luego de que el jugador de los Cachorros de Chicago, el tercera base Kris Bryant, lo lograra en 2015, y también lo hiciese en el 2016.

Precisamente, Bryant ocupó el segundo lugar en la nueva lista de las camisetas más vendidas, mientras que la tercera más vendida corresponde al compañero de Bryant, el primera base Anthony Rizzo.

Judge, de 25 años, acabó la temporada regular con .284 de promedio de bateo, además de impulsar 114 carreras.

Dentro de las 10 camisetas más vendidas están las de tres peloteros latinoamericanos, todos ellos puertorriqueños, como son el veterano receptor de los Cardenales de San Luis, Yadier Molina; el campo corto de los Indios de Cleveland, Francisco Lindor, y el segunda base de los Cachorros, Javier Báez.

Mientras que el venezolano estelar, el segunda base de los Astros de Houston, José Altuve, campeón de bateo de la Liga Americana, ocupa el decimotercer puesto.

Lista completa de los jugadores de las Grandes Ligas que tuvieron más venta de camisetas.

.1. Aaron Judge, New York Yankees

.2. Kris Bryant, Chicago Cubs

.3. Anthony Rizzo, Chicago Cubs

.4. Clayton Kershaw, Los Angeles Dodgers

.5. Bryce Harper, Washington Nationals

.6. Buster Posey, San Francisco Giants

.7. Yadier Molina, St. Louis Cardinals

.8. Mike Trout, Los Angeles Angels

.9. Francisco Lindor, Cleveland Indians

10. Javier Báez, Chicago Cubs

11. Corey Seager, Los Angeles Dodgers

12. Mookie Betts, Boston Red Sox

13. Jose Altuve, Houston Astros

14. Kyle Schwarber, Chicago Cubs

15. Gary Sánchez, New York Yankees

16. Cody Bellinger, Los Angeles Dodgers

17. Dustin Pedroia, Boston Red Sox

18. Freddie Freeman, Atlanta Braves

19. Noah Syndergaard, New York Mets

20. Nolan Arenado, Colorado Rockies.