Ferino V: De campeón de Europa a trabajar en una empresa de contenedores

Las Palmas de Gran Canaria, 4 oct (EFE).- La victoria por ko del británico Sam Eggington ante Ferino V tuvo "efectos secundarios" para el grancanario: Destronado como campeón de Europa del peso wélter, el púgil de Telde rompió con su entrenador y ahora compagina el boxeo con su trabajo en una empresa de contenedores.

El pasado sábado 13 de mayo marcó un antes y un después en la carrera profesional de Ceferino Rodríguez Noda, boxísticamente conocido como Ferino V.

En la noche de aquel día defendía el título de campeón de Europa del peso welter que había conseguido en Gran Canaria ante el francomarroquí Ahmed El Mousaoui, frente al británico Sam Eggington, que aspiraba a coronarse como nuevo campeón ante sus aficionados en Birmingham (Reino Unido)

Tanto Ferino V como su entrenador, el argentino Gaby Sarmiento -nombrado mejor preparador mundial en el año 2010- estaban convencidos de la victoria, aunque Eggington desbarató todos sus planes al noquear al grancanario en el décimo asalto.

Desde aquella velada hasta la fecha -casi cinco meses después-, Ferino V no ha vuelto a subirse al ring para disputar un nuevo combate, aunque a mediados de julio comentaba a Efe que ni estaba "embajonado" ni se "había retirado" del boxeo, como él mismo había llegado a escuchar.

El púgil también indicaba que seguía entrenando por su cuenta en la capital grancanaria, "para desconectar un poco y salir de la rutina", ya que reconocía que las concentraciones que realizaba con Sarmiento en la localidad de Puerto Rico (en el municipio de Mogán, en el sur de la isla), se le hacían "un poco largas".

Esta misma semana se conocía que Ferino V había vuelto a ponerse a las órdenes de Carlos Formento, quien ya fuese el preparador del púgil de Telde en sus comienzos en este deporte.

La noticia constituyó una tremenda sorpresa para Gaby Sarmiento, entrenador que quería trasladar a Ferino a Estados Unidos, para continuar allí con su preparación y afrontar un día el asalto al campeonato mundial.

"No sé nada de Ferino después del combate de Eggington, porque nunca se acercó a mí para darme una explicación. Me han comentado que está entrenando con Formento, pero la verdad es que poco me preocupa, porque ya digo que hace tiempo que no sé nada de él", señala Gaby.

La ruptura unilateral de Ferino con el técnico argentino afincado en Gran Canaria parece extraña, y más cuando hace menos de un año el púgil reconocía a Efe que Sarmiento le aportaba "mucho trabajo" y que les unía "una relación personal muy buena".

"Con Gaby se puede hablar de todo y más que un entrenador es un amigo. He tenido mucha suerte con todos mis técnicos, y con él tengo un trato muy bueno", manifestaba.

Lo cierto es que ahora, inesperadamente, Ferino V emprende una nueva etapa con Formento, compaginando los entrenamientos con su trabajo en una empresa familiar de carga y descarga de contenedores, algo que choca con la preparación de un púgil que pretende recuperar el título europeo del peso wélter e intentar el asalto al cetro mundial.

Pepe Aguilar