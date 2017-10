Roethlisberger califica de desafortunada la reacción de Brown

Pittsburgh (EE.UU.), 3 oct (EFE).- El mariscal de campo de los Steelers de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, calificó de "desafortunada" la actitud del receptor Antonio Brown.

Dijo que él preferiría que Brown, un receptor de All-Pro, le hablara personalmente de la jugada fallida del partido del domingo.

En un programa de radio, el mariscal de campo declaró que "ese tipo de cosas no se solucionan con hacer rabieta".

Roethlisberger se refiere a la jugada del segundo cuarto, en el triunfo de los Steelers por 26-9 sobre los Ravens de Baltimore, cuando Brown se liberó del marcaje, pero el mariscal de campo hizo e envío al lado opuesto del campo, que resultó en pase incompleto.

La reacción de Brown fue tirar un balde lleno de bebida para los jugadores y se encogió de hombros contra el coordinador ofensivo Todd Haley cuando el entrenador trató de calmarlo.

Roethlisberger dijo que la actitud de Brown no dio un buen ejemplo a los jugadores jóvenes.

"AB es el mejor receptor del mundo, tal vez uno de los mejores para jugar el juego", dijo Roethlisberger, quien agregó que "me gustaría pensar que él y yo juntos podremos ser uno de los mejores combinados para jugar este juego".

Dijo que "él es un súper humano en el campo de fútbol, ese tipo de reacciones lo vuelven un ser simplemente mortal".

El marical de campo consideró que "creo que esto está causando una distracción que ninguno de nosotros realmente necesita".