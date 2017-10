La rumana Catalina Ponor, heredera de Nadia Comaneci, anuncia su retirada

Bucarest, 5 oct (EFE).- La gimnasta Catalina Ponor, triple medallista de oro en los Juegos de Atenas 2004 y trece preseas en campeonatos europeos la rumana más exitosa, superando a la legendaria Nadia Comaneci, ha anunciado su retirada por motivos de salud y edad, informó este jueves el portal de noticias News.ro.

"Terminaré el año participando en competiciones pequeñas y demostraciones ya planificadas, luego, desde diciembre seguiré otro curso de la vida, cerca del deporte", escribió la gimnasta de 30 años, tras competir en el Mundial de Montreal, donde quedó fuera de las finales en barra y suelo.

"No fue como lo deseaba, pero estoy satisfecha de todo lo que he realizado hasta ahora: 13 medallas europeas, mundiales olímpicas, 26 años dedicados a la gimnasia como deportista con dos momentos inolvidables -las Olimpiadas de Atenas, donde logré mucho más de lo que había soñado y el campeonato europeo de Cluj", dijo Ponor.

La deportista rumana explicó que la salud y la edad han sido los motivos que la han empujado a dejar la gimnasia.

"Debido a la salud, que está jugando un poco conmigo, y a la edad a la que he llegada he decidido parar", precisó Ponor.

La gimnasta logró en total trece medallas europeas, una más de las que consiguió Comaneci y atesora, además, tres platas y dos bronces mundiales y cinco medallas olímpicas: tres oros en Atenas 2004 (equipo, barra y suelo) y una plata (suelo) y un bronce (equipo) en Londres 2012.