Titans no tuvieron interés en contratar a Kaepernick

Nasvhille (Tennessee, EE.UU), 4 oct (EFE).- Los Titanes de Tennessee, que buscaban a un mariscal de campo de reserva por la lesión en el tendón de Marcus Mariota, dijeron que nunca tuvieron interés en contratar al agente libre Colin Kaepernick.

Mike Mularkey, entrenador en jefe de los Titans, dijo que la familiaridad fue el factor más importante en la decisión del equipo de firmar a Brandon Weeden.

"No sé si hubo interés en Kaepernick. Sé que no está familiarizado con nuestra ofensiva", dijo Mularkey.

Sobre Weeden dijo que "tan pronto como pudimos poner a alguien a la velocidad en un corto período, nos fijamos en él, porque tenía ventaja sobre todos", y agregó que el mariscal de campo "funciona de una forma esquemáticamente muy similar" a la que se maneja al interior del equipo.

Weeden ha completado 58 por ciento de sus pases y lanzado 31 anotaciones y 30 interceptaciones en sus cinco temporadas de la NFL. Tiene registro de 6-19 en aperturas.

Kaepernick, quien lideró a los 49ers de San Francisco al Super Bowl XLVII, no ha sido firmado desde marzo.

El mariscal de campo sigue siendo la representación de los jugadores de la NFL que optan por protestar, arrodillándose durante el himno, por lo que ellos califican de injusticia social y brutalidad policial.