14-19. Sufrido e importante triunfo de Patriots ante Buccaneers

Tampa (Florida, EE.UU.), 5 oct (EFE).- El mariscal de campo estelar Tom Brady volvió a ser el líder de la ofensiva de los Patriots de Nueva Inglaterra, que de visitantes, vencieron por 14-19 a los Buccaneers de Tampa Bay en el partido adelantado del jueves de la Semana 5 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Tras la frustrante derrota de locales que el pasado domingo sufrieron los Patriots ante los Panthers de Carolina, segunda consecutiva en su campo, el triunfo ante los Tampa Bay era clave.

Por eso de nuevo surgió la figura de Brady que lanzó para 303 yardas y un touchdown, y esta vez, la débil defensiva de los Patriots mostró señales de mejoría que permitió hacer también la diferencia en la victoria.

Los campeones del Super Bowl se recuperaron de una derrota de último instante ante los Panthers y de las dos entregas de balón que tuvo Brady para asegurar el triunfo con el buen desempeño defensivo.

Brady entregó el balón para la primera interceptación en ocho partidos de temporada regular y un balón suelto en una de las tres capturas de Tampa Bay.

Ninguno de los errores generó puntos para los Buccaneers (2-2), que no tuvieron acierto a la hora de hacer su mejor juego ofensivo hasta que llegó el cuarto periodo.

Brady completó pase de anotación de 5 yardas al receptor abierto Chris Hogan en el segundo periodo, y el pateador Stephen Gostkowski convirtió goles de campo de 27, 23, 45 y 48 yardas para los Patriots (3-2).

Con su victoria de temporada regular número 186 como titular, Brady empató a los mariscales de campo Brett Favre y Peyton Manning por la mayor cantidad por un pasador en la historia de la NFL.

También acumula 25 triunfos de la fase final, incluyendo cinco Super Bowls.

El mariscal de campo Jameis Winston levantó a los Buccaneers en el cuarto periodo con un pase de anotación de 18 yardas para el ala cerrada Cameron Brate que recortó la ventaja de Nueva Inglaterra a 16-14 con 2:09 minutos por jugar.

Winston dirigió a los Buccaneers desde su propia yarda 25 hasta la 19 de los Patriots antes de tirar incompleto en la jugada final de la noche.

Podría no haberse reducido todo a una serie de último momento de no haber sido por otro desempeño pobre del pateador de los Buccaneers, Nick Folk, que falló dos goles de campo y un punto extra antes de derrotar a los Giants de Nueva York en patada de último momento la semana pasada.

Erró tres goles de campo más el jueves por la noche, incluyendo uno de 31 yardas que hubiera cortado el déficit de 9 puntos a 6 en los minutos finales.

Defensivamente, los Patriots entraron a la noche con paso para ceder la mayor cantidad de yardas que cualquier otro equipo en la historia de la liga.

El cuadro no era lo mejor para los Patriots que se iban a enfrentar con Winston, que junto con una joven ofensiva de los Buccaneers, ha mejorado progresivamente desde que fuera seleccionado número uno en el sorteo universitario del 2015.

Todos esperaban en Tampa Bay aprovecharse de la debilidad defensiva de los Patriots y de su bajón tras la derrota ante los Panthers.

El corredor Doug Martin aportó un impulso en su regreso de una suspensión por violar la política de la NFL respecto a sustancias prohibidas con 74 yardas terrestres y un touchdown.

Pero una semana después de lanzar para 332 yardas y tres touchdowns sin interceptación, y sobreponerse a dos desventajas de cuarto periodo para superar a los Giants, Winston fue incapaz de mover el balón con consistencia hasta el periodo final.

Los Buccaneers no tuvieron conversión de tercera oportunidad hasta finales del tercer cuarto, y la anotación de 1 yarda de Martin llegó en una serie que mantuvieron con vida los Patriots gracias a un castigo por manos al rostro en tercera oportunidad.

Winston concluyó con 26 de 45 completos para 334 yardas y cero interceptaciones. El receptor DeSean Jackson sumó cinco atrapadas para 106 yardas.

La ausencia del ala cerrada estelar Rob Gronkowski, lesionado en un muslo, que no pudo jugar con los Patriots, hizo que Brady no tuviese otra jugador clave en el ataque, pero al final completó 30 de 40 pases con una interceptación, fue derribado tres veces en 14 oportunidades, y dejó en 94,1 el índice de pasador, comparado al 86,7 de Winston.