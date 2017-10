Carlos Soria espera regresar al Dhaulagiri en la primavera de 2018

Madrid, 6 oct (EFE).- Carlos Soria, el único alpinista que ha logrado coronar doce cumbres de más de 8.000 metros después de cumplir los sesenta años, ha desvelado este viernes que espera regresar en la primavera de 2018 al Dhaulagiri, la montaña que se le ha resistido en un par de ocasiones, la última el pasado mes de septiembre.

Carlos Soria, al frente de la Expedición Correos, acaba de regresar a Madrid después de un mes y medio en el Himalaya, acometiendo su segundo intento de alcanzar la cumbre del Dhaulagiri (8.167 metros), el que habría sido su decimotercer ochomil.

"Esta vez ha sido demasiado porque hemos estado tocando la cumbre. Llegamos a los 8.050 metros. No se puede echar la culpa a nadie porque arriba todo es demasiado complicado y el tiempo se complicó y no había visibilidad perfecta", dijo Carlos Soria.

"Es terrible bajarte de arriba porque estábamos ahí. Yo subo maravillosamente, pero bajo fatal por la rodilla izquierda. Igual que en el Annapurna, en el Dhaulagiri no bajas directamente", explicó el montañero abulense, que no cesó en su intento de coronar la cumbre en la misma expedición.

"Después de hacer un ataque en el que te deterioras mucho, nos quedamos para hacer otro intento, pero duramos poco porque había nevado más de lo normal", confesó.

Junto a Carlos Soria, la expedición Correos la han formado Sito Carcavilla y Luis Miguel López, que aún no ha regresado a España porque se quedó en el Himalaya supervisando la labor social que impulsan en la zona con la construcción de escuelas en Nepal, ayudando en la reconstrucción de algunas zonas del país tras el terrible terremoto que sufrió el país en 2015.

"Conocer montañas está bien, pero también hay que ayudar a la gente de los sitios que visitas. Hay que involucrarse con la sociedad", dijo Soria, en el acto de bienvenida y agradecimiento que le dedicó Correos en su sede del centro de Madrid.

Javier Cuesta Nuin, presidente de Correos, expresó su "agradecimiento" a la expedición liderada por Carlos Soria y su equipo que han sabido "evaluar los riesgos, tomar decisiones difíciles y ser una inspiración para todos".

Carlos Soria, a sus 78 años, mantiene el reto de ser el alpinista de más edad que logra escalar los catorce ochomiles, para lo que solo le falta hacer dos cumbres: el Dhaulagiri y el Shisha Pangma.

Actualmente, Carlos Soria ya ostenta el récord de ser el único alpinista que ha conseguido ascender a doce montañas de más de 8.000 mil metros después de cumplir 60 años.