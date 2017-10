Indios y Astros dominan 2-0 sus series; Cachorros y Dodgers logran triunfos

Houston (EE.UU.), 7 oct (EFE).- Los Indios de Cleveland con remontada histórica y los Astros de Houston con su poder ofensivo consiguieron sendas victorias consecutivas que los pone con ventaja de 2-0 en las respectivas series de división de la Liga Americana que disputan ante los Yanquis de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.

Mientras que en la Liga Nacional se jugaron los primeros dos partidos con los Cachorros de Chicago de grandes triunfadores de visitantes ante los Nacionales de Washington y los Dodgers de Los Angeles que de locales ganaron también a los Diamondbacks de Arizona.

La historia se repitió, los Indios han ganado de cualquier forma imaginable durante esta temporada con remontadas, imparables agónicos y palizas.

Pero el triunfo número 104 de los Indios fue quizás el más emocionante de todos y el que lograron ante los Yanquis, que tuvieron todo a su favor para ganar.

El receptor brasileño Yan Gomes pegó un sencillo que impulsó a Austin Jackson desde la segunda base sin outs en el decimotercer episodio, y Cleveland remontó de una desventaja de cinco carreras para derrotar 9-8 a los Yanquis y tomar una ventaja de 2-0 en su serie divisional de la Liga Americana.

Jackson negoció un pasaporte al inicio de la decimotercera entrada al relevista dominicano Dellin Betances y se robó la segunda.

Gomes extendió su turno al bate a la cuenta máxima antes de conectar su batazo justo por encima de la tercera base, mandando fácilmente a Jackson al plato.

Los Indios salieron del dugout para recibir a Gomes, que puso fin a un emocionante choque de cinco horas y ocho minutos.

Cleveland se recuperó de un déficit de 8-3, un terrible inicio de su as Corey Kluber y una lesión potencialmente grave del toletero dominicano Edwin Encarnación.

El campo corto puertorriqueño Francisco Lindor pegó un grand slam en la sexta entrada para iniciar la remontada de Cleveland, justo después de una polémica decisión del umpire sobre un lanzamiento a Lonnie Chisenhall que los Yanquis no reclamaron para revisión.

Su compatriota Carlos Correa, el venezolano José Altuve y el resto de los bates de poder de los Astros lideraron las mayores en carreras, hits y promedio de bateo en la temporada regular.

Ahora que es momento de playoffs, Houston sigue pegándole duro a la pelota.

Correa aportó cuadrangular y doblete e impulsó cuatro carreras, Altuve logró dos imparables más y los Astros dieron paliza de nuevo de 8-2 a los Medias Rojas y ponerse con ventaja de 2-0 en su serie al mejor de cinco.

George Springer también conectó jonrón para respaldar la labor del abridor zurdo Dallas Keuchel (1-0) en la segunda paliza consecutiva de Houston ante los Medias Rojas que no pueden descifrar el poder ofensivo de los Astros.

En la capital de la nación hubo más precisión que poder, el abridor Kyle Hendricks se cercioró de que los Cachorros cosecharan una nueva victoria en octubre.

Hendricks superó en el duelo de pitcheo a Stephen Strasburg y Chicago se mostró más que listo para defender el título que conjuró una larga maldición, al imponerse 3-0 a los Nacionales en el primer juego de la serie divisional de la Liga Nacional.

El tercera base Kris Bryant y el italiano Anthony Rizzo produjeron carreras en la sexta entrada con sendos sencillos, los primeros imparables que permitió Strasburg en el duelo.

Hendricks estuvo incluso mejor, al tolerar apenas dos sencillos en siete capítulos de labor.

Chicago comenzó con el pie derecho la postemporada, en busca de revalidar el título de la última Serie Mundial, que rompió una sequía de 108 años.

Strasburg no toleró imparable sino hasta que había dos outs en el sexto episodio. El boricua Javier Báez inauguró el inning embasándose gracias a un error del antesalista Anthony Rendón, y avanzó a la intermedia en un sacrificio.

El antesalista Justin Turner mostró poder y productividad al pegar jonrón y terminar con cinco carreras remolcadas para los Dodgers, que vencieron 9-5 a los Diamondbacks y se acreditaron el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

La victoria permite a los Dodgers, campeones de la División Oeste dejar marca de 1-0 a su favor en la serie que se juega al mejor de cinco contra los Diamondbacks, que pasaron a las finales luego de haber ganado el Partido por el Comodín.

Turner (1) fue el mejor representante de la batería de los Dodgers, al mandar la pelota fuera del campo en el primer episodio, cuando tenía a dos corredores por delante.

El tercera base, que conectó 3 de 4, terminó con cinco carreras remolcadas para convertirse en el tolete más productivo de la novena de Los Ángeles.

Desde el montículo, el triunfo se lo apuntó el abridor zurdo Clayton Kershaw (1-0) en seis episodios y un tercio, aceptando cinco imparables, incluidos cuatro jonrones, y cuatro carreras, dio tres pasaportes y ponchó a siete bateadores rivales.

La derrota fue para el abridor Taijuan Walker (0-1) en una entrada, al aceptar castigo de cuatro imparables, jonrón y cuatro carreras.