El exbarcelonista Laszlo Nagy anuncia su retirada de la selección húngara

Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El lateral Laszlo Nagy anunció este lunes su retirada de la selección húngara, por lo que el exjugador del Barcelona, de 36 años, no se medirá con España en el próximo Europeo de Croacia 2018, en el que españoles y magiares comparten grupo en la fase inicial.

"En las últimas semanas he llegado a un acuerdo con el presidente de la Federación Húngara, Mate Kocsis, para poner fin a mi carrera con el equipo nacional después de casi dieciocho años", señaló Nagy en rueda de prensa.

Nagy, que ha disputado un total de 199 partidos con el conjunto magiar en los que ha anotado un total de 729 goles, aseguró que la razón para dejar en este momento el equipo nacional es "simple", su posición está perfectamente cubierta.

"La razón es simple. No hay ningún problema en el lateral derecho, tal y como ya han demostrado ya Gabor Ancsin y Zsolt Balogh", explicó Nagy.

No obstante, la ausencia de Laszlo Nagy, que seguirá jugando con su equipo el Veszprem, supondrá todo un reto para el seleccionador húngaro, el sueco Ljubomir Vranjes.

"Perdemos un modelo a seguir y a uno de los mejores defensores del mundo, por lo que no será una tarea sencilla, pero debemos seguir adelante. Su baja será difícil de cubrir, pero tenemos muchos jugadores jóvenes. La selección húngara tiene un futuro, que debemos construir sin Laszlo", indicó el seleccionador húngaro.

Hungría será uno de los tres rivales, junto con Dinamarca y la República Checa, con los que la selección española de balonmano se medirá en la primera fase del Europeo de Croacia, que se disputará del 12 al 28 de enero de 2018.