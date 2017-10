Pancalli: Nuestra misión es cambiar la percepción hacia la discapacidad

Roma, 9 oct (EFE).- El italiano Luca Pancalli, miembro del consejo de administración del Comité Paralímpico Internacional (IPC), aseguró hoy que la misión de este organismo es "cambiar la percepción de la sociedad hacia la discapacidad".

Pancalli, expentatleta y presidente del Comité Italiano Paralímpico (CIP), explicó en una entrevista con Efe los próximos objetivos del IPC y subrayó la importancia de construir una "nueva cultura" para favorecer la verdadera integración de las personas discapacitadas.

"El movimiento paralímpico toma su fuerza de su particularidad. Unos Juegos Paralímpicos no solo son un evento deportivo, son un evento que cuenta con grandes atletas que exhiben sus habilidades extraordinarias y que son un ejemplo", aseguró desde su oficina de Roma.

"Ayudar a cambiar la percepción de la sociedad hacia la discapacidad es nuestra misión", subrayó.

El directivo, primer italiano que logró entrar en la directiva del IPC, informó de que este organismo ya identificó una serie de objetivos concretos sobre los que trabajar.

"Hemos tenido solo una primera reunión informal en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) tras la elección, pero, consideradas las intervenciones, vamos todos hacia una misma dirección", dijo.

"Ayudar el desarrollo del deporte paralímpico, sobre todo en los países con mayores dificultades, países que tiene objetivamente situaciones de carácter socio-político particulares. El rol central del atleta, un deporte que dé paridad de importancia al movimiento femenino", agregó.

El IPC también trabajará sobre "una política deportiva que mire al período posterior a la retirada de un gran atleta paralímpico" y sobre la construcción de "una colaboración máxima con el Comité Olímpico Internacional (COI)", dijo el italiano a Efe.

En este sentido, Pancalli consideró que, a pesar de que el IPC aún no cuenta con un representante directo en el Comité Ejecutivo del COI, se dan "todas las condiciones para una colaboración positiva".

"No creo que un buen trabajo dependa de la posición que se tiene en una máquina organizativa. Un buen trabajo depende de la convicción de que haya que caminar juntos para conseguir los objetivos. Lo que cuenta son los programas y los proyectos comunes".

Y uno de estos proyectos, tal y como se indicaba en la candidatura del nuevo presidente del IPC, el brasileño Andrew Parsons, podría ser la organización de unos Juegos Paralímpicos de la Juventud.

"Es una idea que se puede realizar, una idea inteligente. Vamos hacia esa dirección. Los Juegos Paralímpicos de la Juventud podrían representar una vitrina para los jóvenes para lanzarse hacia una carrera que les lleve hasta las Paralimpiadas", afirmó.

Es un proyecto en el que Pancalli cree firmemente y lo demuestra el hecho de que él mismo haya presentado el pasado septiembre un centro de formación para jóvenes atletas paralímpicos.

"Es la realización de un sueño que empezó en 2006. Espero que lo que puede ser extraordinario en un centro 'normal' sea ordinario en el nuestro. Ver una silla de ruedas al lado de una piscina o una prótesis de una pierna dentro de un vestuario", dijo.

Sin embargo, Pancalli opinó que todavía es pronto para organizar unos Juegos Olímpicos al mismo tiempo que los Paralímpicos, alegando que en este momento conllevaría un riesgo.

"Eso podrá pasar cuando a nivel cultural se haya alcanzado una madurez que garantice que esta fusión no determine bajones de atención, sobre todo en los medios de comunicación. (...) Evidentemente, los tiempos no están maduros", aseveró.

En su carrera de atleta paralímpico, Pancalli ganó 8 medallas de oro, 6 platas y un bronce, y participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona.

"Barcelona 92 se queda en la historia. En mi historia personal, porque fue mi tercera Olimpiada y pese a que sea la única en la que no pude subir al podio, se queda en la historia porque fue impecable bajo el perfil organizativo", afirmó.

"Con Barcelona 92 se consagró un nivel organizativo, de atención extraordinario, algo excepcional. Y se queda en la historia por lo que supieron hacer en la recuperación de zonas de degrado de la ciudad, como la parte de Barceloneta, demostrando que se puede realizar un gran evento dejando una gran herencia a toda la ciudad", añadió.