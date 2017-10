Peyton Manning, retirada del número 18 y llegada al Anillo de Honor de Colts

Indianápolis (EE.UU.), 8 oct (EFE).- El legendario exmariscal de campo Peyton Mannin volvió de nuevo a Indianápolis y esta vez lo hizo para que su histórico número 18, que vistió durante 14 temporadas con el equipo local de los Colts, le fuese retirado y además también elevarlo al club exclusivo del Anillo de Honor.

El momento histórico se dio durante el descanso del partido que los Colts disputaron ante los 49ers de San Francisco y que al final ganaron en tiempo extra por 26-23.

"No ha sido un secreto bien guardado por aquí, pero nadie nunca va a usar esta camiseta de nuevo", declaró el propietario de los Colts, Jim Irsay. "Nunca, nunca".

El retiro de la camiseta culminó con un fin de semana en el que los Colts honraron a Manning por sus 14 años con la franquicia.

El equipo develó una estatua afuera del Lucas Oil Stadium el sábado durante las festividades que tuvieron a la mayoría de los excompañeros de Manning, incluyendo a Reggie Wayne, Jeff Saturday, Marvin Harrison and Edgerrin James, entre los asistentes.

Manning se une a otros 12 exmiembros de los Colts, incluyendo a Tony Dungy, Bill Polian y Marshall Faulk, en el Anillo de Honor del equipo.

La primera selección global del sorteo universitario de 1998 guió a los Colts a playoffs en 11 ocasiones, a 12 o más victorias en temporada regular en ocho ocasiones y al Super Bowl dos veces, al tiempo que ganó el premio al Jugador Más Valioson (MVP) de la NFL en cinco oportunidades.

Será elegido al Salón de la Fama en su primer año cuando se vuelva elegible en la temporada del 2020.

Los Colts despidieron a Manning en la primavera del 2012 luego que se perdió toda la temporada del 2011 por una lesión en el cuello.

Firmó con los Broncos de Denver y ganó su segundo Super Bowl con ellos en el 2015, que fue su decimoctava temporada y última en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

"Estoy hoy aquí debido a un gran grupo de entrenadores y compañeros con los que me encontré aquí hace casi 20 años para tratar de ganar muchos partidos de fútbol americano", declaró Manning. "Logramos esos objetivos".

Irsay sorprendió a la afición del Lucas Oil Stadium al dejar a Saturday realizar un saque para Manning, quien lanzó un pase de touchdown a Wayne en la conclusión de la ceremonia ante el delirio de los 65.612 espectadores que llenaron las gradas del Lucas Oil Stadium.